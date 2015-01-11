 Уик-энд грядущий нам готовит…

Афиша мероприятий в Уральском регионе в предстоящие выходные.

Озёрск:

15 сентября

ДК Маяк. 19-00. Вечеринка "Теорема красоты", посвящённая Дню парикмахера! Развлекательная программа, дефиле, консультации специалистов. Малый зал ДК "Маяк".

16 и 17 сентября

Бильярдный клуб «Баскервиль». Кубок "Золотая лига 50+" по Пирамиде комбинированной. Приедут гости из г.Снежинска и г.Кыштыма. Регистрация участников 16 сентября с 10:30 до 10:55

16 сентября

Загородный клуб «Волна». Соревнования, посвященные закрытию сезона. Регистрация спортсменов пройдет 16.09 с 12:00 до 13:00

Начало соревнований 13:00.

В программе мероприятия:

Показательные выступления фристайла гостей из городов Челябинск, Озерск и Пермь.

Кольцевые гонки любителей и профессионалов на стоячих гидроциклах.

Море музыки и позитивной энергии.

16 сентября

С 10:00 до 18:00 на площади перед зданием ДТДиМ по ул. Иртяшская, д.1, состоится сельскохозяйственная ярмарка «Сад. Дача. Осень -2017». Расширенная продажа саженцев плодово-ягодных культур, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур. Будет представлена продукция плодопитомников Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края.

17 сентября

Стадион "Труд". Первенство Челябинской области по футболу среди любительских команд 2-го дивизиона сезона 2017 г. Ф/К «Гранит» - Ф/К «Первомайский». Начало матча в 17:00. Онлайн-трансляция на Озёрск.ру.

Кыштым:

16 сентября

Всероссийский день бега "Кросс нации". Сбор и регистрация начнётся в 10:30. Старт в 12:00 часов от ДК "Победа". Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию около двух километров, а любителям и детям – почти втрое меньше.

Миасс:

16, 17 сентября

Глк «Солнечная долина». Финал Кубка Солнечной долины 2017 по даунхиллу.

Программа соревнований:

16 сентября:

12:00 до 19:00 - тренировочные заезды;

17 сентября:

10:00 - 11:30 Регистрация участников

10:00 - 11:45 Официальная тренировка

11:45 Торжественное открытие соревнований

12:00 Квалификационные заезды

13:00 Финальные заезды

14:00 Награждение.

Челябинск:

15 сентября

Велоночь. Площадь у памятника Курчатову. 23:30. ВЕЛОНОЧЬ - это не состязание и не испытание на выносливость. Это - незабываемое и веселое мероприятие, которое привлекает людей всех возрастов. Людей, для которых велосипед уже давно перестал быть просто средством передвижения. Людей, для которых велосипед - это образ жизни!

Что иметь с собой:

– фонари передний и задний

– воду, еду

– дождевик, теплую одежду

– аптечку, насос

17 сентября

Праздник и соревнования по конному спорту. Ждем вас 17 сентября с 10:00 до 18:00, на стадионе по улице Троицкая (въезд между домами 16 Б и 16 А/2). Зрители увидят красочные выступления танцевальных коллективов, смогут поболеть за спортсменов, участвующих в грациозном соревновании по выездке и захватывающих соревнованиях по конкуру и вольтижировке. Зрители от 5 до 18 лет смогут поучаствовать в эстафетах и конкурсах. Животные контактного зоопарка, игровые площадки, творческие мастерские будут радовать всех посетителей!

16 сентября

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОКАЗ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ В ЧЕЛЯБИНСКЕ!

Время: 18:00

Место: Тимирязева, 33

Все картины — лауреаты кинофестиваля короткого метра «Перерыв на кино», а их авторы — дети и студенты киновузов. Эти фильмы - взгляд на события Великой Отечественной войны глазами современных молодых людей, чьё желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами. Это честное кино, непредвзятое и некоммерческое от потомков тех, кто воевал и победил.

16 сентября

Кросс наций. Лесопарковая зона за памятником И.В. Курчатову.

Дистанции спортивных забегов варьируются от 1 тысячи до 12 тысяч метров. В состязаниях могут принять участие жители любых возрастов при наличии медицинской справки от врача или личной подписи о персональной ответственности о здоровье (по достижении 18 лет).

Зарегистрироваться на участие в спортивных забегах можно 14 сентября с 13:00 до 15:00 на муниципальной лыжной базе (ул. Лесопарковая, 2а), либо в день проведения соревнований в секретариате с 8.00.

С 17 сентября по 15 октября

Каждое третье воскресенье месяца проходят ежемесячные открытые общегородские соревнования по кроссу. Дистанции: 1300 м и 2 мили. Трасса пробега проложена в парке Гагарина. Возрастных ограничений нет, приглашаются все любители бега. Вступительные взносы отсутствуют. Регистрация — в 9:00, сам забег с 10:00.

16 сентября

Парк им. Гагарина, лыжная база. 9:00. В Че приходит еще одно беговое движение — parkrun. Этот проект работает в десяти странах мира. Каждую субботу в 9 утра народ дружно бежит 5 км по паркам Москвы, Питера, Нью-Йорка или Лондона. А теперь вот и в Че организаторы установят систему хронометража и смогут сказать вам, сколько времени ушло на «пятерку». На сайте проекта (parkrun.ru/chelyabinsk) можно посмотреть личную и общую статистику, а еще фоточки с каждого забега. Все бесплатно, регистрируйтесь и бегите.

До 26 ноября

ParkCity, бизнес-отель. Выставка «Трансформация». Цель выставки – популяризировать и познакомить жителей и гостей города с Современным искусством в Челябинске, понять на какой стадии развития существует данное направление в городе, провести параллели между известностью авторов и их работами.

17 сентября

Библиотека им. Пушкина, 13:00. День рожденья Бэтмэна. Маленький, но масштабный праздник, посвященный дню рождения самого мрачного супергероя вселенной ДС!

Комиксы, косплей, конкурсы, игротека и лекторий!

17 сентября

Металлург, лыжная база, 11:00. Осенний этап кубка I Run-2017 в Челябинске. Трасса соревнования проходит по грунтовым дорогам и лесным тропам в Каштакском бору. Протяженность трассы 21км — 2 круга по 10,55 км, Т10 — 1 круг 10,55 км, а также дистанция спутник 5 км.

17 сентября

Локомотив, спортивный комплекс, 14-23! Американский футбол: Танки против Молний

Что в программе?

Шоу - балет с красавицами от кабаре 'Shpw girls'

Настоящие американские бургеры на гриле

Вкуснейший и согревающий кофе

Полевая кухня от мотоклуба "Ночные Волки"

Halftime Show с кавер группой "Universe"

Челябинск против Екатеринбурга!

Приходи поддержать команды!

Екатеринбург:

С 14 сентября по 12 ноября. Уральская индустриальная биеннале современного искусства — это крупнейший из региональных международных художественных проектов, запущенных на территории РФ.

Биеннале исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. Используя современное искусство, биеннале интегрирует регион в мировой художественный контекст. Кураторы, художники, социологи и культурологи со всего мира рассказывают Урал по-новому. За годы работы в биеннале приняли участие более: 300 художников, 70 стран, 100 культурных учреждений и выставочных пространств, 60 исследователей современной культуры и истории, 14 заводов города и области.

Четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства выходит на новый уровень. Площадки, задействованные в проекте, по всему Екатеринбургу и Уралу, сквозная тема «Новая грамотность», концептуальное единство разноформатных проектов, от основной выставки до программы арт-резиденций.

Выставка основного проекта на Приборостроительном заводе на набережной в самом центре Екатеринбурга – три этажа (12 000 м2), 70 художников, 20 стран.

17 сентября. 11:00. Ельцин центр. Фестиваль современной еврейской культуры. Семейный день. В эти выходные каждый сможет оказаться на импровизированной улочке Иерусалима, попробовать угощение к Рош а шана, еврейскому новому году, послушать еврейскую музыку, научиться танцевать еврейские танцы, своими руками смастерить сувениры с символами еврейских праздников, поучаствовать в интеллектуальных играх на знание традиций еврейского народа.

Пермь:

С 15 по 21 сентября 2017 года в Перми состоится международный XVII фестиваль документального кино "Флаэртиана".

Фестиваль «Флаэртиана», получивший имя американского режиссера, обозначил эстетические принципы, которые Роберт Флаэрти впервые применил в фильме «Нанук с Севера». Это фильмы, в которых «человек проживает на экране часть жизни, сформулированную режиссером по законам драматургии». В основном, это фильмы — портреты современников.

Победители определяются в следующих номинациях:

· Гран-при за лучший фильм фестиваля

· Приз за открытие новых тем и новых героев

· Приз за оригинальное художественное решение

· Приз зрительских симпатий

· Приз жюри национального конкурса за лучший фильм национального конкурса «Российская «Флаэртиана»

· Призы за лучший студенческий и дебютный фильмы

Призовой фонд составляет 500 000 рублей.

Александра Лебедева