В Челябинске прошел всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»

Акция «Зеленая Россия» организована по поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского при поддержке администрации города, с участием общественных организаций и местных отделений партии «Единая Россия». В Металлургическом районе главным объектом генеральной уборки стал Каштакский бор. Этот памятник природы уже давно находится под пристальным вниманием общественного движения «Соцгород» и его лидера, депутата Государственной Думы Андрея Барышева. В прошлом году при содействии народного избранника были выделены дополнительные средства на создание специальной бригады, которая проводит мероприятия по охране лесного массива и следит за порядком. В частности бригада занимается санитарной вырубкой, благоустройством территории, предотвращает лесные пожары. На этот раз в субботнике кроме общественников и волонтеров, активное участие приняли представители органов власти. Так, например, за лопату взялся главный «лесник» Челябинской области, начальник управления лесами Виктор Блинов. Его примеру последовали глава Металлургического района Сергей Кочетков и член экологического совета при губернаторе Челябинской области, руководитель фонда «Моя планета» Виталий Безруков. «Соцгород» по традиции выступил большим единым фронтов и помог не только в посадке деревьев, но и в уборке бытового мусора, а также почистил родник. Этой осенью общественники совместно с районными властями планируют начать активную борьбу с нерадивыми автомобилистами и установить бетонные блоки, чтобы предотвратить несанкционированный въезд в Каштакский бор. В этом им обещал помочь Андрей Барышев. При поддержке депутата уже были изготовлены и развешаны предупреждающие аншлаги. Но этого оказалось недостаточно и теперь вопрос с «лесными вандалами» и нарушителями порядка будет решаться более серьезными методами.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proshel-vserossiyskiy-ekologicheskiy-subbotnik-zelenaya-rossiya-40841