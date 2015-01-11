Озерским школьникам предлагается бесплатное оздоровление и обучение в лагере «Ильмены» (г. Миасс)

Для детей школьного возраста (от 7 до 18 лет) предлагаются бесплатные путевки в оздоровительный лагерь «Ильмены» (г. Миасс, заезд с 10.10.2017 по 30.10.2017), с оздоровлением и обучением на 21 день.

Путёвки в санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей для детей школьного возраста, предоставляются Министерством социальных отношений Челябинской области бесплатно. Приоритетное право на отдых и оздоровление имеют дети с ослабленным здоровьем и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Путёвки предоставляются ребенку один раз в год.

Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: ул. Космонавтов, д.1А, каб.204, тел. 6-56-45, 6-86-79.

Информация предоставлена Управлением социальной защиты населения администрации ОГО