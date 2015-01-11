«Дубль» Арсения Захарова сохранил «Граниту» шанс на «золото»

Реклама на сайте|Обратная связь Вторник, 19 сентября, 17:04
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Сентябрь 2017 (203)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Спорт

«Дубль» Арсения Захарова сохранил «Граниту» шанс на «золото»

В своем предпоследнем матче первенства области по футболу в сезоне 2017 года ФК "Гранит" на домашнем поле принимал прямого конкурента в борьбе за первое место - ФК "Первомайский".

Учитывая то, что ФК "Первомайский" является "фарм-клубом" лидера областного чемпионата - команды "Шахтер" (п.Роза), тренер наших гостей Юрий Сеидов воспользовался возможностью привлечь для этой игры четырех футболистов "Шахтера" - голкипера, Александра Облезникова и полевых игроков Артема Малкова (забившего оба мяча в ворота "Гранита" в игре первого круга), Влада Ершова и Николая Конарева, которые, как оказалось, и сыграли главную роль в команде гостей.

ФК "Гранит" (Озерск) - ФК "Первомайский" (п.Первомайский) 2 : 2 (1:1)

Голы забили: 11 мин - А.Захаров 1:0; 28 мин - В.Ершов 1:1; 79 мин - Н.Конарев 1:2; 86 мин - А.Захаров 2:2.

ФК "Гранит" (Озерск): Р.Усманов (вр); Е.Шалдин, Д.Горбунов (к), К.Мишура, В.Мурунов (Э.Шульц, 77); П.Харьков, В.Волгушев, Д.Юдин (А.Пахомов, 76), Д.Денов; А.Захаров, А.Кирин (В.Пономарев, 80). Зап: С.Игонин, Е.Титов, В.Андреев, С.Черноскутов.

ФК "Первомайский" (п.Первомайский): А.Облезников (вр); С.Габриэлян, А.Шарабакин, А.Бычек, А.Малков, В.Ершов, А.Зонов, Н.Лебедев (Е.Зонов, 62), Д.Белешев, Р.Джумшудов (к), Н.Конарев. Зап: А.Кузин.

Наказания: В.Ершов, С.Габриэлян (оба - ФК "Первомайский) - предупреждения

Судьи: К.Камаренко (Челябинск); В.Сайгафаров, Д.Поляков (оба - Озерск).

17 сентября стадион "Труд" г. Озерск, 100 зрителей.

Игра для озерской команды началась весьма удачно. Отбив пару бравых наскоков гостей на свою штрафную площадь, игроки "Гранита" уже в дебюте матча организовали мяч в ворота гостей. Из центра поля последовал великолепный пас в разрез между защитниками гостей на фланг к Данилу Денову, который ворвался в штрафную гостей и прицельно пробил по воротам. Голкипер этот мяч отбил, но в центр своей штрафной площади, оттуда последовал еще один удар, который принял на себя защитник гостей. Мяч рикошетом от него отлетает на Арсения Захарова, который с полу-лета вгоняет его в сетку ворот "первомайцев" - 1:0.

К сожалению, гости очень быстро поняли, что игра "в линию" не самая сильная сторона обороны "Гранита", а фланговые защитники озерчан в скорости проигрывают нападающим "первомайцев". И начались забеги... Ершов просто здорово раздавал передачи своим нападающим, и Малков с Конаревым раз за разом отрывались от наших игроков обороны и создавали опаснейшие моменты или рядом со штрафной озерчан, или в самой штрафной (хорошо, что до поры, до времени остальные игроки гостей били мимо ворот из выгоднейших позиций или угрозу отводил наш голкипер).

На 28-й минуте на правом фланге срубают игрока гостей. Штрафной удар, после которого следует жесткий "плассер" в нашу штрафную, и миниатюрный Влад Ершов переигрывает всю нашу оборону, головой (!) посылая мяч в ворота хозяев - 1:1.

После пропущенного гола игроки "Гранита" смогли прижать гостей к их штрафной площади и даже имели несколько довольно успешных, как сейчас говорят "подходов к голевой ситуации", но вновь озерчан подвела реализация. Последние же три минуты первого тайма превратились в бенефис Ривана Усманова, который, как минимум трижды спас "Гранит" от больших неприятностей. 

Второй тайм начался сразу же с подачи углового у ворот "Гранита", который наши игроки успешно отбили и перешли к массированной, позиционной осаде ворот соперника, которая завершилась назначением пенальти в ворота гостей. Данил Денов на фланге обыгрывает своего опекуна и выдает хороший пас на Алексея Кирина. Тот бьет, но вратарь тащит этот удар, и мяч отлетает к нашему игроку, который низом отправляет мяч в ворота. Но...мяч в ворота не попадает, а попадает в вытянутую ему на встречу руку лежащего игрока "первомайцев" - чистый "пендаль". К мячу подходит Денис Горбунов (вот она возможность решить, практически, все проблемы) и как-то неакцентированно бьет влево от вратаря. Александр Облезников мяч достает, и его выносят на угловой.

После этой, так сказать, тактической неудачи, стратегически игроки "Гранита" продолжали гнуть свою линию, проводя значительную часть времени на половине поля соперника и значительно чаще владея мячом. В промежуток времени с 54 по 79 минуту реальные моменты для взятия ворот упустили Арсений Захаров, Константин Мишура, Павел Харьков, Виктор Волгушев (это только те мячи, которые просвистели или рядом с боковой стойкой, или чуть выше перекладины ворот), а сколько еще было попыток заковырять мяч в ворота из гущи игроков в штрафной площади.

В итоге, вместо второго мяча в ворота гостей - этот самый второй мяч влетел в ворота хозяев. Ликвидируя один из немногих во втором тайме фланговых прорывов гостей, наши оборонцы отправили мяч на угловой. Последовала подача на дальний угол вратарской площади, где Николай Конарев, перевисев в воздухе игроков обороны "Гранита", четким ударом головы "с оттягом" послал мяч в дальний от Ривана Усманова угол ворот. Восторгу гостей не было предела, т.к. сохранение победного результата давало возможность гостям обойти "Гранит" по потерянным очкам.

Игроки "Гранита" действовали в последние десять минут игры так, как будто ничего не произошло. Сергей Игонин сделал ряд замен, проведя перестановку игроков на поле, и "Гранит" продолжал прессовать гостей, нагнетая напряженность у их ворот. На 86-й минуте после длительной позиционной атаки, запутав игроков гостей своими перемещениями, наши игроки смогли вывести на удар с линии штрафной площади без серьезного противодействия со стороны обороняющихся Арсения Захарова. Удар Арсения по всем правилам футбольного искусства поставил неразрешимую задачу перед отлично отыгравшим матч голкипером ФК "Первомайский" - 2:2.

"Гранит" мог нанести и победный удар на 3-й минуте добавленного арбитром времени, но принявший на одиннадцатиметровой отметке мяч на грудь Денис Горбунов не смог положить корпус так, как нужно было для выполнения этого удара, и мяч ушел выше ворот. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат, который еще больше обострил борьбу за распределение мест в тройке лидирующих команд.

Остальные матчи этого тура принесли следующие результаты:

"СКиК" (Трехгорный) - ФК "Южноуралец" (Южноуральск) 3:2

ФК "Верхнеуральск" - ФК "Катав" 0:0

ФК "Аргаяш" (Аргаяш) - ФК "Куса" (Куса) 4:4

В следующем туре ФК "Гранит" отдыхает, но именно в этом туре между собой играют ФК "Куса" и ФК "Первомайский".

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 18 СЕНТЯБРЯ 2017 года.

1. ФК "Гранит" (Озерск)                     15 10 2 3 46 - 12 32

2. ФК "Куса" (Куса)                          14 9 4 1 35 - 17 31

3. ФК "Первомайский" (Первомайский)    14 8 5 1 26 - 17 29

4. "СКиК" (Трехгорный)                      15 8 1 6 31 - 19 25

5. ФК "Катав" (Катав-Ивановск)            14 5 4 5 12 - 18 19

6. ФК "Аргаяш" (Аргаяш)                    14 4 4 6 29 - 39 16

7. ФК "Южноуралец" (Южноуральск)      14 4 2 8 22 - 33 13

8. ФК "Верхнеуральск" (Верхнеуральск)  14 3 3 8 15 - 25 12

9. "Академия футбола-КВАРЦ" (Кыштым) 14 1 0 13 15 - 48 3

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

http://afh-ozersk.ru

Ключевые теги: футбол.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Повесившийся в гараже озерчанин сам рассказал о причинах суицида
» Шлагбаум и ныне там…
» НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить
» Ради обеспечения своевременной оплаты за электроэнергию введут полное или частичное ограничение её потребления
» «Озёрское коммунальное хозяйство» продолжает битву за сотни миллионов
» Округ приступает к разработке следующего этапа программы «Формирование комфортной городской среды»
» Верховный Суд поставил точку в деле «СтройГаранта»
Обсуждаемые новости
» Сороковские сороки, или СМИ нового формата
» Шлагбаум и ныне там…
» Округ приступает к разработке следующего этапа программы «Формирование комфортной городской среды»
» Опыт программы «Формирование комфортной городской среды» будет учтён в 2018-2022 годах
» Сотрудники Аргаяшской ТЭЦ открыли новый спортивный сезон
» Росстат зафиксировал рекордную за всю историю наблюдений дефляцию
» На запрете ламп накаливания нельзя останавливаться

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги