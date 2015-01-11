«Дубль» Арсения Захарова сохранил «Граниту» шанс на «золото»

В своем предпоследнем матче первенства области по футболу в сезоне 2017 года ФК "Гранит" на домашнем поле принимал прямого конкурента в борьбе за первое место - ФК "Первомайский".

Учитывая то, что ФК "Первомайский" является "фарм-клубом" лидера областного чемпионата - команды "Шахтер" (п.Роза), тренер наших гостей Юрий Сеидов воспользовался возможностью привлечь для этой игры четырех футболистов "Шахтера" - голкипера, Александра Облезникова и полевых игроков Артема Малкова (забившего оба мяча в ворота "Гранита" в игре первого круга), Влада Ершова и Николая Конарева, которые, как оказалось, и сыграли главную роль в команде гостей.

ФК "Гранит" (Озерск) - ФК "Первомайский" (п.Первомайский) 2 : 2 (1:1)

Голы забили: 11 мин - А.Захаров 1:0; 28 мин - В.Ершов 1:1; 79 мин - Н.Конарев 1:2; 86 мин - А.Захаров 2:2.

ФК "Гранит" (Озерск): Р.Усманов (вр); Е.Шалдин, Д.Горбунов (к), К.Мишура, В.Мурунов (Э.Шульц, 77); П.Харьков, В.Волгушев, Д.Юдин (А.Пахомов, 76), Д.Денов; А.Захаров, А.Кирин (В.Пономарев, 80). Зап: С.Игонин, Е.Титов, В.Андреев, С.Черноскутов.

ФК "Первомайский" (п.Первомайский): А.Облезников (вр); С.Габриэлян, А.Шарабакин, А.Бычек, А.Малков, В.Ершов, А.Зонов, Н.Лебедев (Е.Зонов, 62), Д.Белешев, Р.Джумшудов (к), Н.Конарев. Зап: А.Кузин.

Наказания: В.Ершов, С.Габриэлян (оба - ФК "Первомайский) - предупреждения

Судьи: К.Камаренко (Челябинск); В.Сайгафаров, Д.Поляков (оба - Озерск).

17 сентября стадион "Труд" г. Озерск, 100 зрителей.

Игра для озерской команды началась весьма удачно. Отбив пару бравых наскоков гостей на свою штрафную площадь, игроки "Гранита" уже в дебюте матча организовали мяч в ворота гостей. Из центра поля последовал великолепный пас в разрез между защитниками гостей на фланг к Данилу Денову, который ворвался в штрафную гостей и прицельно пробил по воротам. Голкипер этот мяч отбил, но в центр своей штрафной площади, оттуда последовал еще один удар, который принял на себя защитник гостей. Мяч рикошетом от него отлетает на Арсения Захарова, который с полу-лета вгоняет его в сетку ворот "первомайцев" - 1:0.

К сожалению, гости очень быстро поняли, что игра "в линию" не самая сильная сторона обороны "Гранита", а фланговые защитники озерчан в скорости проигрывают нападающим "первомайцев". И начались забеги... Ершов просто здорово раздавал передачи своим нападающим, и Малков с Конаревым раз за разом отрывались от наших игроков обороны и создавали опаснейшие моменты или рядом со штрафной озерчан, или в самой штрафной (хорошо, что до поры, до времени остальные игроки гостей били мимо ворот из выгоднейших позиций или угрозу отводил наш голкипер).

На 28-й минуте на правом фланге срубают игрока гостей. Штрафной удар, после которого следует жесткий "плассер" в нашу штрафную, и миниатюрный Влад Ершов переигрывает всю нашу оборону, головой (!) посылая мяч в ворота хозяев - 1:1.

После пропущенного гола игроки "Гранита" смогли прижать гостей к их штрафной площади и даже имели несколько довольно успешных, как сейчас говорят "подходов к голевой ситуации", но вновь озерчан подвела реализация. Последние же три минуты первого тайма превратились в бенефис Ривана Усманова, который, как минимум трижды спас "Гранит" от больших неприятностей.

Второй тайм начался сразу же с подачи углового у ворот "Гранита", который наши игроки успешно отбили и перешли к массированной, позиционной осаде ворот соперника, которая завершилась назначением пенальти в ворота гостей. Данил Денов на фланге обыгрывает своего опекуна и выдает хороший пас на Алексея Кирина. Тот бьет, но вратарь тащит этот удар, и мяч отлетает к нашему игроку, который низом отправляет мяч в ворота. Но...мяч в ворота не попадает, а попадает в вытянутую ему на встречу руку лежащего игрока "первомайцев" - чистый "пендаль". К мячу подходит Денис Горбунов (вот она возможность решить, практически, все проблемы) и как-то неакцентированно бьет влево от вратаря. Александр Облезников мяч достает, и его выносят на угловой.

После этой, так сказать, тактической неудачи, стратегически игроки "Гранита" продолжали гнуть свою линию, проводя значительную часть времени на половине поля соперника и значительно чаще владея мячом. В промежуток времени с 54 по 79 минуту реальные моменты для взятия ворот упустили Арсений Захаров, Константин Мишура, Павел Харьков, Виктор Волгушев (это только те мячи, которые просвистели или рядом с боковой стойкой, или чуть выше перекладины ворот), а сколько еще было попыток заковырять мяч в ворота из гущи игроков в штрафной площади.

В итоге, вместо второго мяча в ворота гостей - этот самый второй мяч влетел в ворота хозяев. Ликвидируя один из немногих во втором тайме фланговых прорывов гостей, наши оборонцы отправили мяч на угловой. Последовала подача на дальний угол вратарской площади, где Николай Конарев, перевисев в воздухе игроков обороны "Гранита", четким ударом головы "с оттягом" послал мяч в дальний от Ривана Усманова угол ворот. Восторгу гостей не было предела, т.к. сохранение победного результата давало возможность гостям обойти "Гранит" по потерянным очкам.

Игроки "Гранита" действовали в последние десять минут игры так, как будто ничего не произошло. Сергей Игонин сделал ряд замен, проведя перестановку игроков на поле, и "Гранит" продолжал прессовать гостей, нагнетая напряженность у их ворот. На 86-й минуте после длительной позиционной атаки, запутав игроков гостей своими перемещениями, наши игроки смогли вывести на удар с линии штрафной площади без серьезного противодействия со стороны обороняющихся Арсения Захарова. Удар Арсения по всем правилам футбольного искусства поставил неразрешимую задачу перед отлично отыгравшим матч голкипером ФК "Первомайский" - 2:2.

"Гранит" мог нанести и победный удар на 3-й минуте добавленного арбитром времени, но принявший на одиннадцатиметровой отметке мяч на грудь Денис Горбунов не смог положить корпус так, как нужно было для выполнения этого удара, и мяч ушел выше ворот. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат, который еще больше обострил борьбу за распределение мест в тройке лидирующих команд.

Остальные матчи этого тура принесли следующие результаты:

"СКиК" (Трехгорный) - ФК "Южноуралец" (Южноуральск) 3:2

ФК "Верхнеуральск" - ФК "Катав" 0:0

ФК "Аргаяш" (Аргаяш) - ФК "Куса" (Куса) 4:4

В следующем туре ФК "Гранит" отдыхает, но именно в этом туре между собой играют ФК "Куса" и ФК "Первомайский".

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 18 СЕНТЯБРЯ 2017 года.

1. ФК "Гранит" (Озерск) 15 10 2 3 46 - 12 32

2. ФК "Куса" (Куса) 14 9 4 1 35 - 17 31

3. ФК "Первомайский" (Первомайский) 14 8 5 1 26 - 17 29

4. "СКиК" (Трехгорный) 15 8 1 6 31 - 19 25

5. ФК "Катав" (Катав-Ивановск) 14 5 4 5 12 - 18 19

6. ФК "Аргаяш" (Аргаяш) 14 4 4 6 29 - 39 16

7. ФК "Южноуралец" (Южноуральск) 14 4 2 8 22 - 33 13

8. ФК "Верхнеуральск" (Верхнеуральск) 14 3 3 8 15 - 25 12

9. "Академия футбола-КВАРЦ" (Кыштым) 14 1 0 13 15 - 48 3

Пресс-атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

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