Правительство составило календарь праздников на 2018 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) поддержала проект постановления правительства о переносе праздничных дней в следующем году.

Согласно документу, выходной день в субботу 6 января 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта. С воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Таким образом, отдыхать будем с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 марта по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, один день 9 мая, с 10 июня по 12 июня, а также с 3 ноября по 5 ноября.

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Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков / Александра Воздвиженская