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Российские отели потеряли туристов, заломив цены

Ошибкой отечественных отелей Российский союз туриндустрии (РСТ) назвал их ценовую политику. Из-за высокой стоимости проживания спрос на отдых внутри страны по итогам летнего сезона упал почти на 30 процентов, констатируют в РСТ.

Это касается не только морских курортов. Настолько же снизилось количество экскурсионных выездов по центральной России. Относительную устойчивость продемонстрировал лишь лечебно-оздоровительный сегмент - Кавминводы потеряли лишь 10 процентов турпотока.

Впрочем, такие результаты вряд ли можно назвать неожиданностью. То, что наша страна не выдерживает ценовой конкуренции ни с Турцией, ни с европейскими курортами, стало притчей во языцех. Найти в России сопоставимый по цене вариант с проживанием в отеле уровня пять "звезд" и с питанием по системе "все включено" практически невозможно - у нас это избыточно дорогой продукт, стоимостью 7-9 тысяч рублей с человека в сутки. Конечно, в Краснодарском крае встречаются предложения и за 500 рублей. Однако разваливающийся домик с удобствами на улице устроит не каждого.

Сделают ли отельеры правильные выводы к следующему лету, чтобы не терять турпоток? Опрошенные "РГ" эксперты считают, что надежды мало: владельцы гостиничного бизнеса не учатся на ошибках. Когда зимой гостиницы утверждали цены на сезон-2017, некоторые повысили их на 12-15 процентов, а кто-то увеличил ценник сразу на 20-30 процентов.

Осознав к началу лета, что просчитались, отельеры попытались отыграть назад. Однако к тому вaремени большинство россиян приняли решение отдохнуть на других курортах.

Если вернуться в 2016 год, мы увидим, что Ростуризм и тогда просил отечественных отельеров не завышать цены, поскольку это вполне обоснованно влечет за собой отказ от отдыха на отечественных курортах. При этом пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина вспоминает, что именно "ценовую" причину недозагрузки наших южных здравниц она называла аж в 2002 году. Вот дословная цитата из того комментария: "За те деньги, которые просят сегодня сочинские санатории, можно отдохнуть в приличном турецком отеле, да еще по системе "все включено"".

"Получается, что мы ходим по кругу. Если за границей отели очень чутко реагируют на спрос и понижают цены, как только он падает (и наоборот), нашим гостиницам стоит один раз получить высокую загрузку в сезон, они так и будут работать на повышение своих расценок", - говорит уже сегодня Ирина Тюрина. При этом она добавляет, что в отличие от иностранных коллег большинство российских отельеров ценовые решения принимают один раз за сезон и дальше ничего не хотят менять.

Плюс в высокой себестоимости отдыха внутри страны большую роль играют авиа- и железнодорожные перевозки. По сравнению с прошлым летом они также повысили свои тарифы, что привело к еще большему удорожанию тура, продолжает представительница РСТ. Перелет в Краснодарский край оказался наиболее дорогим удовольствием. К примеру, в мае стоимость билета в Анапу доходила до 18 тысяч рублей в одну сторону. Позже цена упала до 12-15 тысяч и сейчас, в бархатный сезон, равна 5-6 тысячам рублей. Впрочем, и крымская авиаперевозка в разгар лета не радовала, билеты из Москвы в Симферополь стоили 13-14 тысяч рублей. Правда, сейчас стоимость дошла до тех же 5-6 тысяч.

Частично уменьшить остроту проблемы с ценами на билеты могло бы субсидирование перевозки в рамках турпакетов, считают эксперты. А в случае с отелями нужны льготы на подключение к коммунальным сетям и другой инфраструктуре, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. Правда, собеседник "РГ" замечает, что, рассуждая о ценах на проживание, имеет в виду сравнение крупных гостиниц на российских курортах с теми же турецкими отелями. В реальности до 80 процентов туристов останавливаются в небольших гостевых домах.

"И вот тут возникает вопрос: мы хотим иметь на наших курортах "шанхай" из мини-отелей или все-таки развивать крупный гостиничный бизнес, как в Турции и других странах, с тем же набором услуг, к которому уже успели привыкнуть россияне?" - отмечает Уманский. При этом эксперт полагает, что выйти на конкурентный уровень с другими направлениями Россия скорее сможет с помощью крупного бизнеса. Правда, сегодня желающих инвестировать в строительство больших гостиничных комплексов на побережье Черного моря не так много. Отсутствие конкуренции в этой отрасли, по мнению представителя АТОР, как раз и порождает наличие высоких цен. "Нужно развивать конкуренцию, чтобы цены приходили в норму. Для этого необходима комплексная поддержка со стороны государства - от выделения земли под строительство до льгот на подключение к электричеству. Кроме того, нужны дешевые кредиты, и тогда бизнес потянется", - заключает он.

https://rg.ru

Ключевые теги: отели, туристы.

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