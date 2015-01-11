Озерчане у святыни Романовых

Как мы уже сообщали, в Челябинске, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в сентябре православные верующие имели возможность встретиться с величайшей святыней русского православного мира с чудотворной иконой Божией Матери «Феодоровская».

Прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска вместе с духовенством Озерско-Кыштымского благочиния не только прикоснулись к святыне, но и совершили молебное пение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Напомним, что считается, что икона Божией Матери именуемая «Феодоровской» написана евангелистом Лукой и близка по иконографии к Владимирской иконе Божией Матери. Остается загадкой тот факт, кто и в какое время завез ее в Россию.

Название свое икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича († 1246), отца святого Александра Невского, носившего в святом крещении имя Феодор — в честь святого Феодора Стратилата. Обретена икона была, по преданию, его старшим братом, святым Юрием Всеволодовичем († 1238, память 4 февраля), в ветхой деревянной часовне близ старинного города Городца — позже на том месте был устроен Городецкий Феодоровский монастырь. Князь Ярослав-Феодор, ставший после гибели в битве своего брата Юрия великим князем Владимирским, в следующем, 1239 году торжественно перенес его мощи из Ростова в Успенский собор Владимира, а оставшейся от брата иконой благословил своего сына, святого Александра Невского, вступившего в том же году в брак с полоцкой княжной Брячиславой. Феодоровская икона — двухсторонняя. На обратной стороне — образ святой великомученицы Параскевы, изображенной в богатом княжеском одеянии. Предполагают, что появление образа Параскевы на обороте иконы связано с супругой святого Александра Невского, во святом крещении имевшей имя Параскева.

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери — благословение отца — постоянно находилась при святом Александре, была его моленным образом. После его смерти (святой князь умер 14 ноября 1263 года в Городце, в основанном отцом монастыре) икона, в память о нем, была взята его младшим братом Василием.

В 1276 году князь Василий завершил свой жизненный путь, важнейшие вехи которого были осенены благословением Феодоровской иконы Божией Матери. Он умер в Костроме и там же обрел место последнего упокоения. Святая икона пребывала с тех пор в Костромском соборе святого Феодора Стратилата.

Восстановление памяти Феодоровской иконы Божией Матери и широкое распространение ее почитания по всей России связано с событиями начала XVII века — прекращением Смутного времени. В 1613 году чудотворной Феодоровской иконой из Костромского собора был благословлен при избрании на царство Михаил Романов. В память об этом историческом событии было установлено повсеместное празднование иконе Феодоровской Богоматери 14 марта. Появились многочисленные списки с Костромской Феодоровской иконы, один из первых был заказан и принесен в Москву матерью царя Михаила — инокиней Марфой. Образ Феодоровской Божьей Матери особенно почитался всеми представителями Царственного дома Романовых. Многие российские царицы и княгини иностранного происхождения получали отчество Федоровна в честь фамильной иконы.

Сегодня Феодоровская икона Божьей Матери находится в костромском Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе. В честь этой чудотворной иконы установлены два торжественных праздника: 29 августа по новому стилю – в память о чудесном явлении иконы в 1239 году и 27 марта – в память об избрании Михаила Романова на царство.

Феодоровская икона Божьей Матери почитается как покровительница невест, семейного благополучия, рождения детей у бездетных пар, и как помощница в трудных родах.

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Александр Волынцев