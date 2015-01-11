Ветераны-энергетики отмечены благодарственными письмами и памятными знаками «За ликвидацию радиационных аварий»

Двенадцатого сентября в ДК «Энергетик» состоялось вручение памятных знаков «За ликвидацию радиационных аварий» жителям посёлка Новогорный, в том числе бывшим сотрудникам Аргаяшской ТЭЦ. Награды вручал генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Иванович Похлебаев и заместитель главы Озерского городского округа по социальным вопросам Олег Владимирович Ланге.

Двадцать девятого сентября 2017 года исполнится 60 лет одной из трагических дат для Южного Урала и для всего Советского Союза – аварии на химкомбинате «Маяк».

В числе ликвидаторов, награждённых памятным знаком, Александр Иванович Пазников, проработавший на Аргаяшской ТЭЦ не один десяток лет. В последние годы он был мастером участка поверхностей нагрева котлотурбинного цеха, а затем вышёл на пенсию. Благодарственных писем от администрации Озёрского городского округа и Совета ветеранов посёлка Новогорный удостоены те, кто принимал участие в восстановительных работах в зоне поражения последующие годы, а также те, кто будучи ребенком, пострадал от радиоактивного следа. В этом списке тоже есть имена энергетиков: Валентина Галактионова Кальченко, Валентин Александрович Мозговой, Татьяна Александровна Распопина, Федор Васильевич Степанов.

Перед вручением выступила председатель Совета ветеранов посёлка Новогорный Лидия Ивановна Чернова. Она поблагодарила всех собравшихся за их труд и выразила надежду в этом же составе собраться через год. Слова благодарности каждому ветерану во время вручения благодарностей звучали и от начальника отдела администрации Озёрского городского округа по посёлку Новогорный Дмитрия Геннадьевича Коршунова.

«Знания, накопленные вами, поистине бесценны, – поблагодарил собравшихся Михаил Иванович Похлебаев. - В 1986 году во время Чернобыльской аварии мы уже знали, как с минимальными потерями бороться с невидимым врагом. Мы преклоняемся перед вашим подвигом. Спасибо вам за сегодняшний мир. Дай бог вам здоровья!»

«Есть такое выражение: «Время выбрало нас», – подвёл итоги официальной части председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Озёрского городского округа Иван Иванович Гашев. – Время выбрало вас, когда необходимо было строить химкомбинат «Маяк», город Озёрск, Аргаяшскую ТЭЦ, посёлок Новогорный. Время выбрало вас, когда настала необходимость ликвидации последствий аварии 1957 года. И вы с этими задачами справились достойно!»

Не осталась в стороне и профсоюзная организация Аргаяшской ТЭЦ. Каждому участнику тех событий вместе с наградами были вручены небольшие сувениры от профсоюза энергетиков.

29 сентября – это, конечно же, не праздник, но разве можно даже в такой день без песни? Ведь жизнь продолжается! После официальной части и ветераны, и гости были приглашены к чайному столу. Силами творческих коллективов ДК «Энергетик» был подготовлен праздничный концерт. И ветераны словно помолодели. Они вернулись в свою юность, и даже о днях 60-летней давности вспоминали с улыбкой: «Как молоды мы были…» До самого позднего вечера в фойе дворца звучали любимые песни старшего поколения.

На следующий день члены Совета ветеранов разнесли награды и подарки тем, кто не смог прийти на мероприятие.

Сергей Чернов

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