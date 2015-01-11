Будем с новыми переходами и остановками

Безопасность и комфорт городской среды – слова, которые наполняются содержанием буквально на глазах: в округе идут благоустроительные работы, вызывая неподдельный интерес общественности.

О преобразованиях, которые происходят на проспекте Победы и проспекте К. Маркса, рассказал начальник муниципального учреждения «Управление капитального строительства» Дмитрий Куваев.

- В последнее время в социальных сетях звучат вопросы от жителей Озерска по поводу пешеходного перехода, который оборудуется на проспекте Победы, недалеко от СОШ №24: почему он отнесен от перекрестка, когда появится разметка и что будет с зелеными насаждениями?

- Данный пешеходный переход размещен в некотором удалении от перекрестка по согласованию с ГИБДД, и логика госавтоинспекторов вполне понятна: чтобы избежать скопления транспорта на пересечении оживленной Победы с улицей Лермонтова, где установлено одностороннее движение.

Оборудование пешеходного перехода несколько затянулось, что вызвало справедливые замечания водителей. Но на этой неделе все работы будут завершены: сегодня на деревьях срежем ветки, которые загораживают дорожные знаки, буквально завтра нанесем «зебру» на искусственную неровность, в четверг-пятницу в комплекс добавим мигающий предупредительный сигнал. И объект городской инфраструктуры начнет выполнять свое предназначение – способствовать повышению безопасности дорожного движения, финансирование предусмотрено соответствующей муниципальной программой.

- Поясните, пожалуйста, что произошло с остановочным павильоном по пр. К. Маркса,2, куда он пропал?

- В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» мы начали замену шести остановочных павильонов на проспекте К. Маркса для удобства пассажиров, пользующихся общественным транспортом. На прошлой неделе был демонтирован один из них, пять других старых металлических укрытий мы «снимем» в ближайший четверг: в районе перекрестка пр. К. Маркса – ул. Октябрьская, у магазина «Мебельный».

Новые остановочные павильоны закуплены в ходе аукциона УКСиБ, они будут доставлены в Озерск из Новосибирска, с завода-изготовителя, к концу сентября и появятся на привычных для горожан местах в первой декаде октября. Пока идет доставка, силами подрядной организации планируется сделать фундамент и подвести электричество для того, чтобы провести монтаж современных конструкций в кратчайшие сроки.

О самих сооружениях следует сказать, что это «умные» остановки, поставки которых сибиряки осуществляют в Москву.

На внешний вид каждый павильон представляет собой модуль П-образной формы, выполненный из металла и стекла; судя по технической документации, имеет высокую степень ремонтоспособности и надежности - рассчитан на ветровые, снеговые и другие нагрузки. В составе конструкции предусмотрены инфостойка и инфопанель, светодиодное освещение, скамейки, урна, дорожный знак. Уверен, что такие новшества украсят проспект К. Маркса и их по достоинству оценят пассажиры.

Внешний вид нового остановочного комплекса (рабочий эскиз).

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