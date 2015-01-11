В Челябинске продолжается проект «Путешествуй по миру с Публичкой»

В рамках проекта «Путешествуй по миру с Публичкой» выставочный зал ЧОУНБ представит работы пяти челябинских авторов, рассказывающих о Кубе, сообщает пресс-служба учреждения. Фотоэкспозиция «Куба: Музей Революции» посвящена удивительной стране, боровшейся за свою независимость с XIX столетия. Из-за всех политических и экономических перепитий, через которые пришлось пройти Кубе в XX столетии, остров Свободы словно «застыл» во времени и практически не менялся в течение 60 лет, став настоящим музеем Революции под открытым небом. Однако в последние годы Куба становится более открытой, здесь активно развивается туризм. Этим воспользовались известные челябинские фотографы, отправившись в феврале запечатлеть страну в переходный период. Сергей Коляскин, Рашид Усманов, Олег Астахов, Анжела Усманова и Олег Зырянов наблюдали жизнь Кубы в XXI веке. Фотографы успели посетить столицу Гавану, колоритный Тринидад, основанный в 1514 году конкистадором Диего Веласкесом и занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988. Не обошли вниманием туристический уголок Варадеро, принимающий гостей со всех концов света, и красочный Сьенфуэгос на юго-востоке Кубы. На кадрах фотомастеров можно увидеть: сбор урожая на полях, обряды Вуду, школьные занятия пионеров, самый популярный вид спорта – бокс, и, конечно же, зажигательные танцы в Большом театре Гаваны. Многое из снятого станет историей через несколько лет. Авторы готовы поделиться с читателями и гостями библиотеки накопленным материалом об увиденном в этой стране. Открытие выставки состоится 21 сентября в 14.00 в выставочном зале ЧОУНБ (фойе). В программе: выступление танцоров клуба «Сальса-Мастерская» Марии Калашниковой и Даниила Ковалёва; мастер-класс для желающих попробовать свои силы в освоении кубинской сальсы. Экспозиция продлится до 29 октября. Вход свободный. Запись на экскурсии по телефону: +7 (351) 266-62-96.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-prodolzhaetsya-proekt-puteshestvuy-po-miru-s-publichkoy-40881