Южноуральцы готовятся к участию в международном чемпионате рабочих профессий «Ворлдскиллс»

С 15 по 18 октября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) состоится 44-й мировой чемпионат по рабочим профессиям по стандартам «Ворлдскиллс». В чемпионате примут участие представители из 77 стран по 51 компетенции, которые разделены на 6 блоков: строительная сфера, IT технологии, промышленное производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, творчество и дизайн.

Представлять Россию на мировом чемпионате «Ворлдскиллс» будут 58 участников национальной сборной, в том числе семеро южноуральцев. Это Александр Арапов и Максим Аксенов (мехатроника), Вадим Миндигалиев (сварочные технологии), Константин Ларин (веб-разработка), Наталья Баранова (ресторанный сервис), Умар Нуршинов (визуальный мерчендайзинг и витринистика) и Анастасия Ким (3D-моделирование для компьютерных игр).

«На мировом чемпионате всегда очень жесткая борьба, сильные конкуренты, соревноваться с которыми действительно сложно. Тем не менее, я уверен, что ребята достойно представят Челябинскую область и нашу страну в целом. Хочется пожелать участникам успехов, продемонстрировать все, на что они способны, чему их научили мастера и наставники для того, чтобы потом это мастерство показать за пределами Южного Урала», – отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Участники активно готовятся к соревнованиям, большинство тренировок проходят за границей. Мехатроники Александр Арапов и Максим Аксенов из Магнитогорска сотрудничают с бразильцами, которые на прошлом чемпионате завоевали серебряную медаль. Ребята уделяют большое внимание не только отработке профессиональных навыков, но и физической подготовке, поскольку большую часть соревнований им предстоит провести «на ногах».

Константин Ларин, выпускник ГБПОУ «Южно-Уральский технический колледж», вместе со своим наставником долгое время провели в Бразилии, отрабатывая профессиональные навыки. Сейчас у Константина финальный этап тренировок, которые проходят в Москве и Казани.

Вадим Миндигалиев работает мастером производственного обучения в ГБПОУ «Озерский технический колледж». Побывал на тренировках и чемпионатах в Германии и Китае, сейчас Вадим тренируется в США.

За последний год график тренировок выпускницы ЧОУ ВО «Русско-Британский институт управления» Натальи Барановой включал участие в чемпионате Китая и Австралии. Также она победила в тренировочном спаринге в Португалии. Наталья вместе с большой командой тренеров готовится к чемпионату на территории Челябинской области.

Тренировки студента 4 курса ЧОУ ВО «Русско-Британский институт управления» Умара Нуршинова проходят, в основном, в тренинговом центре своего образовательного учреждения, в том числе и с участием представителей Голландии, Швеции, Финляндии и Казахстана. Умар выступил на чемпионате Гонконга 12-16 июня и взял золото. С 26 по 30 сентября будет проходить выездная тренировка в Москве. Анастасия Ким учится в ЧОУ ВО «Русско-британский институт управления» и также тренируется преимущественно на базе своего образовательного учреждения.

Добавим, поддержка развитию движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» оказывается на государственном уровне. По поручению Президента РФ Владимира Путина из федерального бюджета выделяются средства на проведение национальных чемпионатов по стандартам «Ворлдскиллс» и участие национальной сборной России на международных этапах соревнований.

Челябинская область вступила в движение «Ворлдскиллс» в 2012 году, и уже начиная с 2013 года представители региона ежегодно занимают призовые места в национальных чемпионатах и входят в состав национальной сборной на мировых чемпионатах. В 2016 году из 20 участников национального чемпионата от Челябинской области 13 стали победителями и призерами, что позволило региону подняться на 5 место в национальном рейтинге. Опыт участия в национальных чемпионатах и совершенствование подготовки участников позволили значительно повысить результаты в международных соревнованиях. Из 7 представителей региона на международном чемпионате в 2016 году победителями и призерами стали 5 человек.

По решению губернатора Бориса Дубровского с 2017 года южноуральцы – победители и призеры национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» – и их наставники получают премии из областного бюджета. Размер поощрения в зависимости от занятого места составляет от 10 тысяч до 150 тысяч рублей.

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