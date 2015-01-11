Торговая сеть «Три богатыря» охватила Озёрск на 25%

Челябинским УФАС России установлено, что в Локомотивном, Озерском, Снежинском и Южноуральском городских округах, Агаповском, Ашинском, Брединском, Еманжелинском, Еткульском, Катав-Ивановском, Кизильском, Нагайбакском, Нязепетровском и Саткинском муниципальных районах отдельные торговые сети имеют долю более 25%.

Указанные данные получены Челябинским УФАС России по результатам обзора состояния конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами Челябинской области по итогам 2016 года.

Если в 2015 году данный порог в 9 муниципальных образованиях превышало только АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»), то в 2016 году такое положение в некоторых муниципальных образованиях стали занимать Компания X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), ЗАО «Дикси Юг», (торговые сети «Дикси» и «Мегамарт»), торговая сеть «Красное и белое», ООО «Кизильский ТД – СИТНО», ООО «Азимут-Экспресс» (торговая сеть «Три богатыря»).

В связи с превышением установленного Законом о торговле порога данные хозяйствующие субъекты не вправе открывать дополнительные торговые объекты в муниципальных образованиях, в которых доля их присутствия на рынке уже достаточна велика.

Согласно ст. 14 Закона о торговле хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети и доля которого превышает 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в границах муниципального района, городского округа не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения.

Соответствующая информация будет направлена Челябинским УФАС России главам 14 вышеназванных муниципальных образований в целях предупреждения нарушений требований законодательства о запрете расширения конкретных торговых сетей.

Справка

1. АО «Тандер» занимает более 25% в 9 муниципальных образованиях: Снежинском, и Южноуральском городских округах, Агаповском, Ашинском, Брединском, Еманжелинском, Катав-Ивановском, Нагайбакском и Саткинском муниципальных районах.

2. X5 Retail Group занимает 25% в 2 муниципальных образованиях: Локомотивном городском округе и Еткульском муниципальном районе.

3. ЗАО «Дикси ЮГ» в 2 муниципальных образованиях: Локомотивном городском округе и Нязепетровском муниципальном районе.

4. Торговая сеть «Красное и белое» занимает 25% в Нагайбакском муниципальном районе.

5. ООО «Кизильский ТД-СИТНО» занимает 25% в Кизильском муниципальном районе.

6. ООО «Азимут-Эксперсс» занимает 25% в Озерском городском округе.

http://chel.fas.gov.ru