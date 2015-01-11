19 сентября в КСК «Лидер» состоялась церемония награждения знаками отличия ГТО

По итогам второго квартала 2017 года 115 жителей Озерского городского округа стали обладателями знаков отличия физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

По мнению руководства управления по физической культуре и спорту, в этот день на церемонии награждения собрались те, кто бесспорно готов к труду и обороне, те, кем может гордиться наша страна и город. Из 115 знаков отличия ГТО было вручено 56 золотых, 41 серебряный и 18 бронзовых.

Знаки отличия ГТО вручали начальник управления по физической культуре и спорту администрации округа Артур Гаврилов, его заместитель Сергей Степанов и заместитель председателя профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк» Олег Биюшкин.

В торжественной обстановке были также вручены почетные грамоты Министерства спорта Челябинской области за большой вклад в развитие физической культуры и формирование здорового образа жизни у детей и подростков работникам МБУ «Арена»: Алёне Николаевне Антроповой, Вячеславу Анатольевичу Костикову, Валерию Степановичу Вербицкому.

http://www.ozerskadm.ru