Челябинск присоединится ко всероссийской акции «Живи, лес!»

21 сентября на территории Челябинского городского бора состоится центральное мероприятие всероссийской акции «Живи, лес!», сообщает пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области. Напомним, мероприятия, проводимые в рамках проекта, продлятся до конца октября и включают в себя посадку леса, очистку зеленых массивов от мусора, осуществление уходов за посадками, сбор лесосеменного сырья, а также просветительские мероприятия, выставки рисунков и фотографий. Центральное мероприятие акции состоится на территории Челябинского городского бора в четверг, 21 сентября. И будет включать в себя очистку территории от бытового мусора. Участниками субботника станут сотрудники Главного управления лесами Челябинской области, Шершневского лесничества, ГУ МЧС России по Челябинской области, Законодательного Собрания региона, управления Росприроднадзора и другие. Отметим, параллельно акция «Живи, лес!» проходит и на территориях лесничеств области. Так, в квартале 42 Кусинского участкового лесничества при участии школьного лесничества «ЛЭП» (школа № 9 г. Куса) провели уборку от мусора на площади 0,5 гектара. А в Ашинском лесничестве субботник прошел на площади в шесть гектаров. Здесь ко всероссийской акции присоединились добровольцы и волонтеры, школьное лесничество «Дубки» и работники Ашинского лесничества. Собранный мусор был вывезен на городскую свалку. Добавим, проведение мероприятий акции «Живи, лес!» особенно актуально в рамках проходящего в стране Года экологии.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinsk-prisoedinitsya-ko-vserossiyskoy-akcii-zhivi-les-40893