Теплым осенним днем 57-го…

Из воспоминаний ликвидатора Марка Даранова, оператора радиохимического завода.

Летом 1955 года после окончания РУ-7 в Дзержинске и после практики на одном из военных химзаводов Марк Даранов был направлен на ПО «Маяк» (База-10).

Он приехал на Урал в числе двадцати выпускников этого училища, которых поселили в бараках на улице Красной. Распределили на разные заводы. Марк попал на завод 25, в цех 5, в отделение 13.

29 сентября 1957 года Марк Даранов заступил в смену с 13:40. Санпропускник был в здании 170, по заводу ходили еще в своей

одежде. Проходя мимо здания 141, увидели парение над зданием 120/3. После принятия смены заметили, что дым усилился и стал

темного цвета. Техник-технолог В.И. Комаров позвонил начальнику смены А.Л. Федорову и попросил прислать сменного электрика Г.В. Кунакбаева, подозревая, что горит какое-то электрооборудование. После прихода старшего дежурного электромонтера А.Н. Мартюшова и сменного электрика Г.В. Кунакбаева, надев противогазы, все спустились на отметку -0,8 в коридор здания 120/3, где и была взорвавшаяся впоследствии емкость. Наверху оставались В.И. Комаров, слесарь насосной В.М. Осетров и А.Н. Мартюшов. В помещении была очень высокая задымленность и высокая температура. Едва было видно протянутую руку, и начинала плавиться резина на противогазе. Пройдя до вентилятора, убедились, что он исправлен. Были слышны непривычные звуки за стеной каньона — бульканье и лязг. Выйдя на поверхность, Даранов и Кунакбаев по указанию Комарова пошли в здание 170 отмываться, Мартюшов ушел к себе в дежурку, а Осетров — в здание 135 (насосная).

Когда Даранов начал раздеваться, раздался хлопок, стены дрогнули, а в раздевалке санпропускника повалились одежные ящики. Все быстро собрались на щите здания 170, дождались Д.М. Хорошева, который был в здании 120/1, и позвонили начальству.

Спохватились, что в здании 121 остались секретные документы, и Марк как самый молодой сбегал за ними на щит.

В последующие дни Марк Даранов принимал участие в долбежке проема с торца здания 120/3, со стороны предзонника. Через него 5 октября прошли до разрушенного каньона Андреев и Рытвинский. По словам Даранова, емкости всплывали и раньше, повреждая трубы и контрольные приборы.

После ликвидации последствий аварии Марк Анатольевич продолжал работать в цехе 5, перешел из 13-го в 19-е отделение, где проработал до закрытия здания в 1990 году. Потом до ухода на пенсию в 2006 году работал в отделении готовой продукции.

Марк Даранов проработал на заводе в общей сложности 51 год.

Совет ветеранов радиохимического завода ПО «Маяк»

http://www.po-mayak.ru