По жалобе жильцов «гагаринского» дома проводится прокурорская проверка

На территории Муниципальной санаторно-лесной школы им. Ю.А. Гагарина проведена выездная проверка с участием представителей Госжилинспекции Челябинской области и органов местного самоуправления. В ходе проверки подтвердились факты, указанные в обращении к областному прокурору жительницы многоквартирного жилого дома, расположенного на территории загородной школы. Обращение было передано в ходе личного выездного приёма, который организовал глава надзорного ведомства для встречи с жителями соседнего с Озёрском Кыштыма.

Как выяснилось из обращения жительницы злополучного дома, двухэтажный дом одиноко расположен в лесном массиве, за восемь километров от микрорайона Дальней Дачи. Почти полвека его отапливала котельная санаторной школы. Так бы, может, продолжалось и дальше, но в июле прошлого года из-за плохого качества питьевой воды деятельность санаторно-лесной школы была приостановлена. Почти весь персонал попал под сокращение, а котельную перестали топить на полную мощность. Её котлы уже давно требуют ремонта, о теплотрассе и говорить не приходится, сообщают журналисты газеты «Кыштымский рабочий».

По словам директора школы Андрея Лукашина, на ремонт котельной и теплотрассы требуется полмиллиона рублей. Сметы уже представлены для утверждения в администрацию Озёрского городского округа.

Ранее прокуратура Кыштыма уже внесла в администрацию Озёрского городского округа предостережение о недопустимости срыва отопительного сезона в многоквартирном доме санаторно-лесной школы имени Гагарина. Теперь, говорится в опубликованном на сайте прокуратуры Челябинской области сообщении, по данному факту проводится прокурорская проверка, ход и результаты которой находятся на личном контроле прокурора Челябинской области.

Озёрск.ру

Фото с сайтов газеты "Кыштымский рабочий"

и Прокуратуры Челябинской области