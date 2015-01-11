В озёрской детской поликлинике обрушилась стена

Внутри здания по проспекту Победы, 27, где производится ремонт, обрушилась несущая стена. Никто не пострадал. В целях безопасности первый этаж детской поликлиники закрыли даже строителей.

На месте организована работа оперативной комиссии администрации округа.

- При разборке опорной стены не было сделано усиление плит перекрытия. В результате произошло обрушение, - сообщил источник #мысмаяка в городской администрации. По предварительной информации, специалисты ЦМСЧ не выполнили необходимые требования безопасности при выполнении строительных работ.

Как сообщает Мы с Маяка, в кабинете генерального директора ПО "Маяк" организован оперативный штаб.

"Опорная стена здания обрушилась из-за просчётов в строительстве и несоблюдения норм безопасности при выполнении строительных работ", - сообщает заместитель главы округа Иван Сбитнев.

"Мы намерены выяснить, кто выполнял работы в здании, а также уточнить, имеются ли разрешительные документы у этой организации", - сообщает глава округа Евгений Щербаков.

"Обрушение опорной стены не представляет опасности для здания детской поликлиники", - лаконично подчеркнул начальник центральной медико-санитарной части округа Евгений Фомин.

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