В Челябинске прошел семинар для муниципальных комиссий по переносу сроков капремонта и актуализации региональной программы

О наработанной практике применения законодательства и возможных вариантах решения вопроса переноса срока капремонта из периода в период, сообщил участникам семинара генеральный директор регоператора капремонта Челябинской области Вадим Борисов. Напомним, что принятый в октябре 2016 года закон Челябинской области наделяет органы местного самоуправления полномочиями по созданию комиссий для установления необходимости проведения капитального ремонта с переносом срока выполнения работ на более ранний относительно региональной программы. Перенос видов работ на более ранний срок из поздних периодов допустим в случае либо замены одного вида работ на другой в пределах одного многоквартирного дома, либо переноса видов работ с одного многоквартирного дома на другой при условии соразмерности стоимости работ и в пределах одного муниципального образования. Возможность переноса видов работ на более ранний срок из поздних периодов есть также в случае, когда выполнены все виды работ, предусмотренные в текущем периоде региональной программой при условии наличия неизрасходованного остатка средств в фонде капитального ремонта по конкретному муниципалитету. «Но основным обязательным условием для принятия положительного решения по переносу срока проведения капитального ремонта является заключение регионального оператора о сохранении его финансовой устойчивости, – подчеркнул Вадим Борисов. – Иначе решение комиссии не будет легитимным». Руководитель ведомства также настоятельно рекомендовал представителям муниципальных комиссий, прежде чем решение о переносе сроков или замене видов капремонта будет принято на общем собрании собственников жилья, отправить запрос региональному оператору с целью получения финансового заключения о такой возможности. В случае отрицательного решения регоператора, дальнейшие действия по изменениям в программе капремонта будут невозможны и усилия собственников по проведению собрания окажутся бесполезными. Представители комиссий более чем из тридцати пяти муниципальных образований Челябинской области смогли в формате «открытый микрофон» обсудить все актуальные вопросы, стоящие перед ними.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proshel-seminar-dlya-municipalnyh-komissiy-po-perenosu-srokov-kapremonta-i