В Челябинске прошел семинар для муниципальных комиссий по переносу сроков капремонта и актуализации региональной программы

О наработанной практике применения законодательства и возможных вариантах решения вопроса переноса срока капремонта из периода в период, сообщил участникам семинара генеральный директор регоператора капремонта Челябинской области Вадим Борисов.
Напомним, что принятый в октябре 2016 года закон Челябинской области наделяет органы местного самоуправления полномочиями по созданию комиссий для установления необходимости проведения капитального ремонта с переносом срока выполнения работ на более ранний относительно региональной программы.
Перенос видов работ на более ранний срок из поздних периодов допустим в случае либо замены одного вида работ на другой в пределах одного многоквартирного дома, либо переноса видов работ с одного многоквартирного дома на другой при условии соразмерности стоимости работ и в пределах одного муниципального образования.
Возможность переноса видов работ на более ранний срок из поздних периодов есть также в случае, когда выполнены все виды работ, предусмотренные в текущем периоде региональной программой при условии наличия неизрасходованного остатка средств в фонде капитального ремонта по конкретному муниципалитету.
«Но основным обязательным условием для принятия положительного решения по переносу срока проведения капитального ремонта является заключение регионального оператора о сохранении его финансовой устойчивости, – подчеркнул Вадим Борисов. – Иначе решение комиссии не будет легитимным».
Руководитель ведомства также настоятельно рекомендовал представителям муниципальных комиссий, прежде чем решение о переносе сроков или замене видов капремонта будет принято на общем собрании собственников жилья, отправить запрос региональному оператору с целью получения финансового заключения о такой возможности. В случае отрицательного решения регоператора, дальнейшие действия по изменениям в программе капремонта будут невозможны и усилия собственников по проведению собрания окажутся бесполезными.
Представители комиссий более чем из тридцати пяти муниципальных образований Челябинской области смогли в формате «открытый микрофон» обсудить все актуальные вопросы, стоящие перед ними.