Василий Куликов: «ХК „Маяк Гранит“ выходит на международный уровень»

Хоккейный клуб «Гранит» из Озерска начинает сезон под новым брендом – теперь команда называется «Маяк Гранит». Для спортсменов уже составлен плотный график игр, в числе которых есть и международный турнир. «Гранит», как победитель зимней «Атомиады-2017», будет представлять Россию на зимних международных играх трудящихся в 2018 году в Словении.

В прошлом сезоне 2016/2017, кроме победы в «Атомиаде-2017», к титулу сильнейшей команды Росатома озерчане также добавили победы в чемпионате и Кубке Челябинской области, в открытом чемпионате и Кубке Челябинска в дивизионе «Мастер». Сейчас команда начала предсезонный сбор и провела уже четыре выставочных матча на искусственном льду в Кременкуле и Челябинске. О том, какие изменения могут произойти в составе ледовой дружины, о старте нового сезона и перспективах развития хоккея в Озерске – в интервью с тренером ХК «Маяк Гранит» Василием Куликовым.

– Василий Федорович, первая новость наступающего хоккейного сезона – это новое название команды. Раньше был ХК «Гранит», теперь ХК «Маяк Гранит». С чем это связано и кто инициатор создания нового бренда?

– Это общая и единодушная инициатива хоккейного клуба и руководства Производственного объединения «Маяк». Мое мнение такое, что команда наконец-то обрела свою гавань и статус. «Гранит» всегда ассоциировался с Озёрском. Теперь у хоккея есть надёжный партнёр – градообразующее предприятие «Маяк». Это совершенно нормальное правило для любой команды в любом виде спорта. Я даже не сомневаюсь, что в 2019 году будет построен ледовый дворец «Высота». Тогда будут созданы все условия для построения вертикали подготовки хоккеистов с самого юного возраста до главной команды города. У нас малыши встают на коньки и начинают заниматься хоккеем с 4 лет. Поэтому для Озёрска уже сейчас нужно начинать поиск талантливых детских тренеров. Конечная цель, конечно, стоит большая, долгая по времени достижения, но очень продуктивная и необходимая городу и «Маяку» – это вернуть Озерску право называться кузницей хоккейных талантов. Самородков здесь всегда было много. Я знаю, о чём говорю…

– Судя по вашим словам, вы связываете с Озёрском и Производственным объединением «Маяк» далеко идущие планы?

– А так и нужно. Не надо останавливаться на половине пути. Будет дворец – будет большой хоккей: и детский, и взрослый. Новое спортивное сооружение поможет решить не только хоккейные проблемы, но станет местом притяжения и оздоровления горожан. Я вижу, как горят этой идеей и в администрации Озерского городского округа, и на «Маяке». В свою очередь я готов помочь хорошему делу и знаниями, и опытом.

– Теперь вернёмся непосредственно к команде и хоккею. За три летних месяца было время, чтобы проанализировать игру ледовой дружины в прошедшем победном сезоне. Какой главный вывод, как тренер, вы можете сделать?

– Несмотря на то, что команда победила во всех турнирах, сезон все-таки выдался очень тяжелым. Нужен был результат, и мы его добились. Главную задачу я видел в том, чтобы у «Гранита» был свой, ни на кого не похожий почерк, команда играла самоотверженно и красиво, а на хоккей пошёл бы озёрский болельщик. Надо признать, что самоотдача у ребят была сумасшедшей. Так, в финале «Атомиады-2017» в Новоуральске наша команда по ходу встречи уступала со счётом 0:2 чемпиону Мурманской области – Кольской АЭС, за которую играли хоккеисты, выступавшие и в Европе, и в Скандинавии. Но «маяковцы» на «зубах» сумели вырвать победу. Такие игры надолго остаются в памяти. «Маяк Гранит» никогда не будет, как говорят, «отбывать номер на площадке и играть в стоячий хоккей». Это мое кредо. Мы постараемся сохранить традиции, заложенные в победном сезоне.

– ХК «Маяк Гранит» провел четыре выставочных матча. Наверное, о полной готовности команды к сезону говорить еще рано. Но результаты тех матчей не секрет?

– Перед международным турниром в Москве тренеры челябинского «Политехника» попросили нас «проэкзаменовать» студентов. «Маяк Гранит» дважды выиграл 7:0 и 6:3. Затем нашим соперником была команда юношей «Мечел-ЮХЛ», которая готовится к первенству России и которую мы также обыграли 4:3 и 7:1.

– Известны ли контуры сезона для ХК «Маяк Гранит»?

– Скорее всего, в открытом чемпионате Челябинска и чемпионате Челябинской области примут участие по 7 команд. В первом случае хоккейные коллективы встретятся между собой по три раза. Надеюсь, что и областной чемпионат пройдет в три круга. Это было мое предложение президенту Федерации хоккея Челябинской области Анатолию Копылову. 12 игр для такого турнира слишком мало. Открытый чемпионат Челябинска стартует в середине октября, а чемпионат Челябинской области, я думаю, в начале декабря. Возможно, что ХК «Маяк Гранит» подаст заявку на участие и в чемпионате Свердловской области. Вопрос будем решать 28 сентября на заседании Федерации хоккея Свердловской области. Все наши действия направлены на то, чтобы болельщики Озерска увидели на домашней площадке больше матчей с участием любимой команды. И держим в голове, что наш коллектив, как победитель зимней «Атомиады-2017», должен представлять Россию на зимних международных играх трудящихся в Словении. А в начале октября мы планируем провести для любителей хоккея презентацию ХК «Маяк Гранит», познакомить с руководством клуба и новичками коллектива, а также расскажем о планах команды на сезон.

Игорь Шатров, Елена Мицих

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