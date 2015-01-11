Василий Куликов: «ХК „Маяк Гранит“ выходит на международный уровень»

Реклама на сайте|Обратная связь Вторник, 26 сентября, 07:24
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Сентябрь 2017 (289)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Спорт

Василий Куликов: «ХК „Маяк Гранит“ выходит на международный уровень»

Хоккейный клуб «Гранит» из Озерска начинает сезон под новым брендом – теперь команда называется «Маяк Гранит». Для спортсменов уже составлен плотный график игр, в числе которых есть и международный турнир. «Гранит», как победитель зимней «Атомиады-2017», будет представлять Россию на зимних международных играх трудящихся в 2018 году в Словении.

В прошлом сезоне 2016/2017, кроме победы в «Атомиаде-2017», к титулу сильнейшей команды Росатома озерчане также добавили победы в чемпионате и Кубке Челябинской области, в открытом чемпионате и Кубке Челябинска в дивизионе «Мастер». Сейчас команда начала предсезонный сбор и провела уже четыре выставочных матча на искусственном льду в Кременкуле и Челябинске. О том, какие изменения могут произойти в составе ледовой дружины, о старте нового сезона и перспективах развития хоккея в Озерске – в интервью с тренером ХК «Маяк Гранит» Василием Куликовым.

Василий Федорович, первая новость наступающего хоккейного сезона – это новое название команды. Раньше был ХК «Гранит», теперь ХК «Маяк Гранит». С чем это связано и кто инициатор создания нового бренда?

– Это общая и единодушная инициатива хоккейного клуба и руководства Производственного объединения «Маяк». Мое мнение такое, что команда наконец-то обрела свою гавань и статус. «Гранит» всегда ассоциировался с Озёрском. Теперь у хоккея есть надёжный партнёр – градообразующее предприятие «Маяк». Это совершенно нормальное правило для любой команды в любом виде спорта. Я даже не сомневаюсь, что в 2019 году будет построен ледовый дворец «Высота». Тогда будут созданы все условия для построения вертикали подготовки хоккеистов с самого юного возраста до главной команды города. У нас малыши встают на коньки и начинают заниматься хоккеем с 4 лет. Поэтому для Озёрска уже сейчас нужно начинать поиск талантливых детских тренеров. Конечная цель, конечно, стоит большая, долгая по времени достижения, но очень продуктивная и необходимая городу и «Маяку» – это вернуть Озерску право называться кузницей хоккейных талантов. Самородков здесь всегда было много. Я знаю, о чём говорю…

– Судя по вашим словам, вы связываете с Озёрском и Производственным объединением «Маяк» далеко идущие планы?

– А так и нужно. Не надо останавливаться на половине пути. Будет дворец – будет большой хоккей: и детский, и взрослый. Новое спортивное сооружение поможет решить не только хоккейные проблемы, но станет местом притяжения и оздоровления горожан. Я вижу, как горят этой идеей и в администрации Озерского городского округа, и на «Маяке». В свою очередь я готов помочь хорошему делу и знаниями, и опытом.

– Теперь вернёмся непосредственно к команде и хоккею. За три летних месяца было время, чтобы проанализировать игру ледовой дружины в прошедшем победном сезоне. Какой главный вывод, как тренер, вы можете сделать?

– Несмотря на то, что команда победила во всех турнирах, сезон все-таки выдался очень тяжелым. Нужен был результат, и мы его добились. Главную задачу я видел в том, чтобы у «Гранита» был свой, ни на кого не похожий почерк, команда играла самоотверженно и красиво, а на хоккей пошёл бы озёрский болельщик. Надо признать, что самоотдача у ребят была сумасшедшей. Так, в финале «Атомиады-2017» в Новоуральске наша команда по ходу встречи уступала со счётом 0:2 чемпиону Мурманской области – Кольской АЭС, за которую играли хоккеисты, выступавшие и в Европе, и в Скандинавии. Но «маяковцы» на «зубах» сумели вырвать победу. Такие игры надолго остаются в памяти. «Маяк Гранит» никогда не будет, как говорят, «отбывать номер на площадке и играть в стоячий хоккей». Это мое кредо. Мы постараемся сохранить традиции, заложенные в победном сезоне.

– ХК «Маяк Гранит» провел четыре выставочных матча. Наверное, о полной готовности команды к сезону говорить еще рано. Но результаты тех матчей не секрет?

– Перед международным турниром в Москве тренеры челябинского «Политехника» попросили нас «проэкзаменовать» студентов. «Маяк Гранит» дважды выиграл 7:0 и 6:3. Затем нашим соперником была команда юношей «Мечел-ЮХЛ», которая готовится к первенству России и которую мы также обыграли 4:3 и 7:1.

– Известны ли контуры сезона для ХК «Маяк Гранит»?

– Скорее всего, в открытом чемпионате Челябинска и чемпионате Челябинской области примут участие по 7 команд. В первом случае хоккейные коллективы встретятся между собой по три раза. Надеюсь, что и областной чемпионат пройдет в три круга. Это было мое предложение президенту Федерации хоккея Челябинской области Анатолию Копылову. 12 игр для такого турнира слишком мало. Открытый чемпионат Челябинска стартует в середине октября, а чемпионат Челябинской области, я думаю, в начале декабря. Возможно, что ХК «Маяк Гранит» подаст заявку на участие и в чемпионате Свердловской области. Вопрос будем решать 28 сентября на заседании Федерации хоккея Свердловской области. Все наши действия направлены на то, чтобы болельщики Озерска увидели на домашней площадке больше матчей с участием любимой команды. И держим в голове, что наш коллектив, как победитель зимней «Атомиады-2017», должен представлять Россию на зимних международных играх трудящихся в Словении. А в начале октября мы планируем провести для любителей хоккея презентацию ХК «Маяк Гранит», познакомить с руководством клуба и новичками коллектива, а также расскажем о планах команды на сезон.

Игорь Шатров, Елена Мицих

http://fedpress.ru

Ключевые теги: хоккей, Гранит.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Повесившийся в гараже озерчанин сам рассказал о причинах суицида
» НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить
» Ради обеспечения своевременной оплаты за электроэнергию введут полное или частичное ограничение её потребления
» Анна Крившина: «Хочу завоевать золото в Токио»
» «Озёрское коммунальное хозяйство» продолжает битву за сотни миллионов
» Верховный Суд поставил точку в деле «СтройГаранта»
» «Высота» будет отвечать запросам времени и решит комплекс задач по благоустройству
Обсуждаемые новости
» Опыт программы «Формирование комфортной городской среды» будет учтён в 2018-2022 годах
» НПРО «Урал» всё-таки будут банкротить
» Росстат зафиксировал рекордную за всю историю наблюдений дефляцию
» На запрете ламп накаливания нельзя останавливаться
» Недооцененный труд рождает нищету в головах
» О программе благоустройства в 2018 году. Памятка для подготовки документов
» Пятилетие освящения храма в Озерске

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги