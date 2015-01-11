Материалы проверки коррекционной школы направлены в область

Контрольно-счётная палата Озёрского городского округа обнародовала результаты плановой проверки коррекционной школы-интерната №37 на предмет соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Как сказано в заключении по результатам проверки, целью её проведения были предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. За две недели инспекторами КСП был изучен период работы образовательного учреждения с декабря 2015-го по июль 2017 годов.

Являясь полностью дотационной структурой, коррекционная школа, тем не менее, осуществляет закупочные процедуры. Так, в 2017 году общее финансирование (выплаты учреждением, утверждённые в бюджете) запланированы в сумме более 26 млн. рублей, из которых 4 108 633 руб. – на приобретение товаров, работ, услуг через конкурсные торги. Именно в этой статье расходов школы был выявлен ряд нарушений.

В материалах проверки школы №37 Контрольно-счётной палатой отмечено, что для повышения уровня грамотности сотрудников в такой непростой сфере госзакупок с 2009 по 2014 годы велась работа по повышению квалификации персонала. Однако учреждением не представлены документы, подтверждающие наличие профессиональной переподготовки или повышения квалификации в сфере закупок у работников контрактной службы (директора, мастера производственного обучения). Таким образом, в нарушение норм законодательства в 2017 году работниками контрактной службы учреждения являются сотрудники, не имеющие соответствующего образования в сфере закупок.

Всего в ходе проверки выявлено более сорока нарушений при заключении и исполнении договоров, заключенных в соответствии со статьями Федерального закона № 44-ФЗ, при размещении информации и документов на официальном сайте, а также при проведении закупок у субъектов малого предпринимательства.

Учитывая, что выявленные нарушения содержат признаки административных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, ревизоры приняли решение направить акт проверки и прилагаемые к нему материалы в Главное контрольное управление Челябинской области для решения вопроса о возбуждении дела об административных правонарушениях по фактам выявленных нарушений.

Озёрск.ру