ФК «Гранит» тур пропускал, но лидерство сохранил

В субботу, 23 сентября, прошли очередные матчи первенства Челябинской области по футболу. Они принесли следующие результаты: "Южноуралец" (Южноуральск) нанес поражение на своем поле кыштымской "Академии футбола-КВАРЦ" со счетом 3:0. ФК "Аргаяш" учинил разгром на своем новом поле с искусственным покрытием клубу "Катав" из Катав-Ивановска - 5:1. Нас же в первую очередь интересовал результат игры в Кусе, где местный клуб, сам претендующий на победу в турнире, принимал не менее амбициозный ФК "Первомайский" (п.Первомайский). Игра завершилась убедительной победой "первомайцев" со счетом 3:0. Вновь весомый вклад в успех своей команды внес запомнившийся озерским игрокам и болельщикам Влад Ершов, дважды поразивший ворота хозяев. После этой победы ФК "Первомайский" для нашей команды расклад предельно прост - нужно побеждать 1 октября на своем поле ФК "Куса" с любым счетом, и ФК "Гранит" - победитель турнира. Любой другой результат - и команда может откатиться даже на третье место (сложно предположить, что в последнем туре ФК "Первомайский", даже играя в гостях, потеряет очки в Катав-Ивановске).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 25 СЕНТЯБРЯ 2017 года.

1. ФК "Гранит" (Озерск) 15 10 2 3 46 - 12 32

2. ФК "Первомайский" (п.Первомайский) 15 9 5 1 29 - 17 32

3. ФК "Куса" (Куса) 15 9 4 2 35 - 20 31

4. "СКиК" (Трехгорный) 15 8 1 6 31 - 19 25

5. ФК "Аргаяш" (Аргаяш) 15 5 4 6 34 - 40 19

6. ФК "Катав" (Катав-Ивановск) 15 5 4 6 13 - 23 19

7. ФК "Южноуралец" (Южноуральск) 15 5 2 8 25 - 33 17

8. ФК "Верхнеуральск" (Верхнеуральск) 14 3 3 8 15 - 25 12

9. "Академия футбола-КВАРЦ" (Кыштым) 15 1 0 14 15 - 51 3

С 22 по 24 сентября в городе Лесной (Свердловской области) прошел турнир по футболу в формате "1+6", посвященный Дню работника атомной промышленности. Воспользовавшись окном в областном первенстве, команда "Гранит" приняла участие в этом турнире. В состав команды вошли исключительно работники ФГУП "Маяк" (на 80% это игроки МФК и ФК "Гранит"): С.Касимов (вр); Э.Шульц, С.Игонин, П.Харьков, С.Черноскутов, Е.Черноскутов, В.Пономарев, А.Кирин, Э.Мошечков, А.Тяло, А.Гильманов. Проведя на турнире три матча и одержав во всех победы, озерская команда стала победителем турнира. Лучшим игроком турнира признан Сергей Игонин. Он же стал и лучшим бомбардиром турнира.

Результаты проведенных матчей:

"Гранит" (Озерск) - "СКиЧ" (Снежинск) 1:0

"Гранит" (Озерск) - "Три тройки" (Екатеринбург) 5:4

"Гранит" (Озерск) - "Факел" (Лесной) 6:1

Пресс - атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский