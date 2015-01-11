Бабушкины рассказы

Индустриализация 30-х годов, Великая Отечественная война, восстановление страны в послевоенное время, война в Афганистане и Чечне, строительство ХК Маяк и Аргаяшской ТЭЦ – об этом и о многом другом рассказали своим внукам и правнукам бабушки и дедушки обучающихся средней школы №41 посёлка Новогорный. Иной раз даже и не верится, что обычные семьи, живущие по соседству, пережили такие повороты судьбы, которые и в кино кажутся вымыслом, а здесь – жизнь.

21 сентября в школе №41 посёлка Новогорный прошла презентация сборника очерков обучающихся 6-11 классов по истории семьи. Это уже второй сборник, работа над ним продолжалась полтора года. Ребята по крупицам собирали материал о своих предках, главным источником которого были воспоминания бабушек, дедушек, пап и мам. Записанная на бумаге информация подкреплялась документами и фотографиями из семейных архивов. В процессе формирования рассказа о семье возникали новые вопросы, ответы на которые вновь пытались узнать у бабушек. Координировала работу и направляла ребят учитель истории и обществознания Анна Ивановна Агафонова. Затем была кропотливая работа с текстом Сергея Николаевича Чернова и Татьяны Игоревны Агафоновой.

Некоторые ребята лишь кратко рассказали о судьбе предков, а некоторые провели настоящую исследовательскую работу. Так, о своем дедушке Назаренко Иване Ивановиче рассказал девятиклассник Егор Назаренко. Его дедушка всю свою сознательную жизнь прожил в посёлке Новогорный, работая на Аргаяшской ТЭЦ. Начал свою трудовую деятельность машинистом паровоза, а на пенсию ушёл с должности председателя профсоюзного комитета.

Не менее интересной стала работа сегодня уже выпускника школы Дегтярёва Кирилла. Его бабушка Валентина Ивановна и дедушка Василий Федорович Солдатовы пережили ужас оккупации в годы Великой Отечественной войны. Пережили бомбёжку, голод, ранения, тиф… Связали свою судьбу с военной профессией. На пенсию ушли с войсковой части 63330 посёлка Новогорный.

Работа каждого индивидуальна и неповторима. Большую и кропотливую работу проделали Екатерина Абросимова, Татьяна Варкентин, Савелий Злобин, Дмитрий Калугин, Ольга Лабутина, Александра Лис, Милена Миндибаева, Ксения Павлова, Анатолий Падерин, Анна Пестрикова, Елена Плаксина, Диана Рамская, Мария Савельева, Карина Сафарова, Ксения Серикова, Антон Силантьев, Дмитрий Сырейщиков, Камила Хайритдинова, Виктория Хидиятуллина, Вадим Хисамов, Дарья Шмырова, Луиза Якубжанова, Аделина Ямалетдинова. Многие из них выступили с рассказом о семье перед собравшимися. Однако, организаторы решили не ограничиваться темой семьи. Не менее интересна история края, где мы живём. Милена Миндибаева рассказала историю деревни Куркачикова, а Луиза Якубжанова о ветеранах Великой Отечественной войны Селезневского сельского совета. Обе девочки неоднократно становились призёрами и победителями региональных и всероссийских конкурсов исследовательских работ обучающихся.

Кроме школьников на презентации были и гости: герой одного из очерков, ветеран Великой Отечественной войны Валентина Ивановна Солдатова, председатель Совета ветеранов посёлка Новогорный Лидия Ивановна Чернова, председатель профсоюзного комитета Аргаяшской ТЭЦ Сергей Евгеньевич Орлов, исполняющая обязанности директора школы №41 Людмила Александровна Беляева, учитель математики Елена Геннадьевна Чернова.

Трогательные рассказы ребят никого не оставили равнодушным. У старшего поколения заметно заблестели глаза. «Человек, знающий и помнящий историю семьи, никогда не забудет историю нашей родины, нашей России», - подводя итог, сказал Сергей Евгеньевич Орлов.

По завершении небольшой конференции по истории края и семей, живущих в посёлке, каждому автору и гостю был вручен ещё пахнущий типографской краской сборник и небольшой сувенир от профсоюзной организации Аргаяшской ТЭЦ. Впрочем, второй сборник, так же как и первый, был отпечатан на средства профсоюзов.

«Держа в руках второй выпуск «Бабушкиных рассказов», понимаешь, сколько труда и сил было затрачено, - рассказывает Анна Ивановна Агафонова. - Но, перелистывая страницы, сами собой приходят мысли о планах на будущее. Бабушкины рассказы – неиссякаемый источник для творчества. Надеюсь, что третьему сборнику очерков по истории семьи – быть!»

Сергей Чернов

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