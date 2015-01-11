Бабушкины рассказы

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Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

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Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

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Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

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Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

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Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

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Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

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Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

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Бабушкины рассказы

Индустриализация 30-х годов, Великая Отечественная война, восстановление страны в послевоенное время, война в Афганистане и Чечне, строительство ХК Маяк и Аргаяшской ТЭЦ – об этом и о многом другом рассказали своим внукам и правнукам бабушки и дедушки обучающихся средней школы №41 посёлка Новогорный. Иной раз даже и не верится, что обычные семьи, живущие по соседству, пережили такие повороты судьбы, которые и в кино кажутся вымыслом, а здесь – жизнь.

21 сентября в школе №41 посёлка Новогорный прошла презентация сборника очерков обучающихся 6-11 классов по истории семьи. Это уже второй сборник, работа над ним продолжалась полтора года. Ребята по крупицам собирали материал о своих предках, главным источником которого были воспоминания бабушек, дедушек, пап и мам. Записанная на бумаге информация подкреплялась документами и фотографиями из семейных архивов. В процессе формирования рассказа о семье возникали новые вопросы, ответы на которые вновь пытались узнать у бабушек. Координировала работу и направляла ребят учитель истории и обществознания Анна Ивановна Агафонова. Затем была кропотливая работа с текстом Сергея Николаевича Чернова и Татьяны Игоревны Агафоновой.

Некоторые ребята лишь кратко рассказали о судьбе предков, а некоторые провели настоящую исследовательскую работу. Так, о своем дедушке Назаренко Иване Ивановиче рассказал девятиклассник Егор Назаренко. Его дедушка всю свою сознательную жизнь прожил в посёлке Новогорный, работая на Аргаяшской ТЭЦ. Начал свою трудовую деятельность машинистом паровоза, а на пенсию ушёл с должности председателя профсоюзного комитета.

Не менее интересной стала работа сегодня уже выпускника школы Дегтярёва Кирилла. Его бабушка Валентина Ивановна и дедушка Василий Федорович Солдатовы пережили ужас оккупации в годы Великой Отечественной войны. Пережили бомбёжку, голод, ранения, тиф… Связали свою судьбу с военной профессией. На пенсию ушли с войсковой части 63330 посёлка Новогорный.

Работа каждого индивидуальна и неповторима. Большую и кропотливую работу проделали Екатерина Абросимова, Татьяна Варкентин, Савелий Злобин, Дмитрий Калугин, Ольга Лабутина, Александра Лис, Милена Миндибаева, Ксения Павлова, Анатолий Падерин, Анна Пестрикова, Елена Плаксина, Диана Рамская, Мария Савельева, Карина Сафарова, Ксения Серикова, Антон Силантьев, Дмитрий Сырейщиков, Камила Хайритдинова, Виктория Хидиятуллина, Вадим Хисамов, Дарья Шмырова, Луиза Якубжанова, Аделина Ямалетдинова. Многие из них выступили с рассказом о семье перед собравшимися. Однако, организаторы решили не ограничиваться темой семьи. Не менее интересна история края, где мы живём. Милена Миндибаева рассказала историю деревни Куркачикова, а Луиза Якубжанова о ветеранах Великой Отечественной войны Селезневского сельского совета. Обе девочки неоднократно становились призёрами и победителями региональных и всероссийских конкурсов исследовательских работ обучающихся.

Кроме школьников на презентации были и гости: герой одного из очерков, ветеран Великой Отечественной войны Валентина Ивановна Солдатова, председатель Совета ветеранов посёлка Новогорный Лидия Ивановна Чернова, председатель профсоюзного комитета Аргаяшской ТЭЦ Сергей Евгеньевич Орлов, исполняющая обязанности директора школы №41 Людмила Александровна Беляева, учитель математики Елена Геннадьевна Чернова.

Трогательные рассказы ребят никого не оставили равнодушным. У старшего поколения заметно заблестели глаза. «Человек, знающий и помнящий историю семьи, никогда не забудет историю нашей родины, нашей России», - подводя итог, сказал Сергей Евгеньевич Орлов.

По завершении небольшой конференции по истории края и семей, живущих в посёлке, каждому автору и гостю был вручен ещё пахнущий типографской краской сборник и небольшой сувенир от профсоюзной организации Аргаяшской ТЭЦ. Впрочем, второй сборник, так же как и первый, был отпечатан на средства профсоюзов.

«Держа в руках второй выпуск «Бабушкиных рассказов», понимаешь, сколько труда и сил было затрачено, - рассказывает Анна Ивановна Агафонова. - Но, перелистывая страницы, сами собой приходят мысли о планах на будущее. Бабушкины рассказы – неиссякаемый источник для творчества. Надеюсь, что третьему сборнику очерков по истории семьи – быть!»

Сергей Чернов

Фото автора

Бабушкины рассказы

Бабушкины рассказы

Бабушкины рассказы

Бабушкины рассказы

Бабушкины рассказы

Бабушкины рассказы

Бабушкины рассказы

Бабушкины рассказы

Ключевые теги: история.

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