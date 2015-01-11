Главное управление лесами Челябинской области: «Основная цель в рамках Стратегии-2035 – сохранить лес»

Заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский в эфире программы «Челябинск - 360» на телеканале «Восточный экспресс» рассказал об основных задачах ведомства в рамках Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

Обеспечение рационального природопользования и экологической безопасности соответствует векторам развития экономики, которые обозначил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, выступив с инициативой разработки Стратегии-2035.

«Основная цель в рамках Стратегии-2035 – сохранить леса на территории Челябинской области. Этот показатель на сегодняшний день составляет 29,4%, и наша задача – сохранить его именно в таком объеме», – рассказал заместитель начальника главного управления лесами Александр Барановский.

Отвечая на вопрос о тех мерах, которые нужно предпринять, Александр Барановский отметил: «В первую очередь, охрана лесов от пожаров и незаконных рубок. Во-вторых, это сохранение баланса выбытия лесов, то есть сохранение тех объемов посадки леса, которые соответствуют вырубке леса».

Комментируя количество новых деревьев, которые планируется высадить к 2035 году, заместитель начальника Главного управления лесами подчеркнул, что сейчас речь может идти только об оценочных данных. По предварительным прогнозам специалистов, на Южном Урале появится порядка 250 миллионов новых деревьев к 2035 году.

Полная версия интервью доступна по ссылке.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/glavnoe-upravlenie-lesami-chelyabinskoy-oblasti-osnovnaya-cel-v-ramkah-strategii-2035-40970