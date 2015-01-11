Сегодня День воспитателя и всех дошкольных работников в России

27 сентября в России отмечается общенациональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников. Он был учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями.

Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. И хотя он официально не утвержден, но в этот день проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню работников дошкольных образовательных учреждений, во многих регионах на официальном уровне.

Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину.

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Уважаемые воспитатели и работники

дошкольного образования Озерского городского округа!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником и благодарность за ваш огромный труд. Вы понимаете наших детей, учите, готовите к школьным будням, к каждому малышу вы находите индивидуальный подход, делая его счастливым и значимым.

Ваша работа необходима нам всем. Люди разных профессий каждое утро доверяют вам воспитание своих детей, и вы в полной мере справляетесь со своей миссией, дарите детям не только знания и умения, но заботу и душевную теплоту. Ваши воспитанники чувствуют ваше доброе отношение. И поверьте, с теплотой в сердце будут вспоминать годы, проведенные рядом с вами через много лет.

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С вами дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину.

Желаем вам здоровья, терпения, радости! Счастливых и безоблачных дней, любви подопечных и благодарности и понимания от их родителей.

Глава Озерского городского округа

Евгений Щербаков

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа

Олег Костиков