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Федеральные эксперты высказали свое мнение по поводу разработки Стратегии 2035

Федеральные эксперты-экономисты высказали мнение о том, как должна идти разработка Стратегии-2035, как выглядит работа над этим важным для региона документом на фоне аналогичных практик других субъектов РФ. Также эксперты дали оценку планам по строительству ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» и созданию агломерации между этими городами, сообщает министерство экономического развития Челябинской области.

Согласно общему мнению экспертов, Челябинская область - перспективный регион, и важно учесть в стратегии его развития тренды мировой экономики. Очевидно, что старые промышленные отрасли, развитые в регионе, нуждаются в модернизации. Для этого региону необходимы высококвалифицированные специалисты, поэтому особое внимание стоит обратить на «человеческий капитал» и развитие образовательной базы. А чтобы ценные кадры не «уходили» из региона, необходимо уловить такой важный тренд, как урбанизация и продолжать работу над тем, чтобы делать Челябинск привлекательным для жизни и развития.

Советник директора Фонда Кудрина Елена Шаталова отметила потенциал области в его кадрах: «Одним из самых главных рычагов любой модернизации и изменения является народ. Кадры. Те люди, которые будут готовы к проведению тех или иных изменений. И очень приятно было видеть молодые умные лица в той аудитории, где мы вместе со студентами обсуждали вопросы развития стратегии территории. Если приложить усилия для того, чтобы эти молодые профессионалы остались на территории, это будет большой важный шаг в развитии».

«Аналитический этап по разработке региональной Стратегии ведется на уровне лучших практик стратегического планирования. Опросы населения, бизнеса, власти, сравнение с другими регионами, все это сделано грамотно. Сейчас этап определения приоритетов и сценариев - это важный этап, и часто здесь проскакиваю очень ценностные вещи, связанные с конструированием целевого видении будущего, важно их не пропустить», - подчеркнул  Александр Пузанов, профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, генеральный директор Фонда «Институт экономики города».

Заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников, рассказал, что ранее работал как с федеральными, так и региональными стратегиями и отметил, что важно,  чтобы она была написана таким языком, чтобы любой человек мог взять Стратегию и понять, о чем она.

«Я ознакомился со значительной аналитической общей частью, которая была представлена нам, и мне показалось, что там краски несколько сгущены по поводу оценки текущей ситуации в Челябинской области. Явно некоторые вещи можно было бы не так негативно оценивать. Хотя с точки зрения формулировки проблемы лучше перебдеть, чем недобдеть», - сказал эксперт.

На сегодняшний день в рамках разработки Стратегии-2035 завершен анализ развития региона в период с 2005 по 2017 годы, необходимый для оценки складывающихся тенденций. Проведены опросы общественного мнения, в которых приняли участие более 3,5 тысяч региональных экспертов из разных сфер, завершается интервьюирование лиц, принимающих решения - руководства региона, крупных предприятий, общественных объединений. Идет активная работа по определению приоритетов и сценариев развития.

Кроме того, эксперты обсудили вопросы строительства высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом и создания агломерации между этими городами, они подчеркнули важность этого проекта для региона.

«Связка «Челябинск-Екатеринбург» должна сработать. Такое скопление крупных городов не может не сыграть с точки зрения какого-то объединения. Другое дело, насколько долгосрочный это процесс. Нельзя получить эффект завтра, сразу, быстро, но явно за этим будущее. Тренд за урбанизацией, тренд за тем, что будущее за городами, он на лицо, и в Челябинской области для этого огромный потенциал»,- подчеркнул доктор экономических наук, директор Института реформирования общественных финансов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

Напомним, обязанность регионов по разработке документов долгосрочного планирования определена в Федеральном законе № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и в законе Челябинской области № 63-ЗО «О стратегическом планировании в Челябинской области». Стратегия развития Челябинской области до 2035 года будет в обязательном порядке учитывать приоритеты аналогичного документа, который в настоящее время разрабатывается на уровне Российской Федерации и будет утвержден на период до 2035 года.

Задача по формированию проекта Стратегии развития Челябинской области до 2035 года была сформулирована главой региона Борисом Дубровским в ежегодном послании Законодательному собранию в марте 2017 года. Важной частью документа станет раздел о рациональном природопользовании и экологической безопасности, который будет включен в соответствии с поручением Президента страны Владимира Путина по итогам состоявшегося в декабре 2016 года заседания Государственного совета «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».

 

Согласно распоряжению губернатора, проект Стратегии должен быть разработан до конца 2017 года, затем документ пройдет обязательную процедуру общественного обсуждения и согласования, в окончательном варианте Стратегия должна быть утверждена к концу 2018 года.


Источник: http://pravmin74.ru/novosti/federalnye-eksperty-vyskazali-svoe-mnenie-po-povodu-razrabotki-strategii-2035-41000

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