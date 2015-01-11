Облсуд рассмотрит жалобу на арест полицейских, обвиняемых в пытках арестанта в Озерске

Челябинский облсуд 28 сентября рассмотрит апелляционную жалобу на решение городского суда Озерска об аресте двух бывших оперативников местного отдела полиции, обвиняемых в избиении задержанного. Об этом сообщил адвокат экс-полицейских Константин Акулич.

«Ситуация нестандартная. Для избрания меры суд обязан убедиться в обоснованной документами причастности лица к инкриминируемому преступлению, при этом вмешиваться в вопросы законности предъявленного обвинения суд не вправе, — написал Константин Акулич на своей странице в Facebook. — У одного моего доверителя железное алиби, в момент совершения предполагаемого преступления он был в полутора километрах от места предполагаемого преступления. В качестве доказательства причастности следствие ссылается на показания лица, опровергающиеся иными доказательствами».

По мнению адвоката, в деле есть и другие существенные противоречия и нестыковки. Так, на теле потерпевшего нашли термотравмы – предположительно, от ударов электрошокером, как утверждает следствие. Но парные ожоги находятся на расстоянии одного сантиметра друг от друга, а у изъятых спецсредств (всего изъято три электрошокера – все, какие нашли в дежурной части и у родственников одного из обвиняемых) расстояние между электродами около трех сантиметров. Кроме того, юрист провел своеобразный эксперимент, ударив себя шокером – никаких следов на теле в результате не осталось.

Оперативникам полиции в Озёрске вменили пытки арестанта электрошокером

Интересен и тот факт, что преступление, по версии следствия, было совершено в самом конце июня, а задержали оперативников более чем через месяц – в середине сентября.

«Мы хотим справедливости. Я подготовил две жалобы на действия следствия, которое перед задержанием пошло на провокацию, отправив моих доверителей беседовать к потерпевшему с той целью, чтобы он изменил свои первые показания. Беседу записали, оперов задержали. Они пошли, поверив сотруднику СК, надеясь избежать несправедливого обвинения. Лишь один из оперов применял к потерпевшему физическую силу, но это было в рамках его полномочий, так как задержанный оказывал сопротивление сначала сотрудникам ППС, а потом при даче объяснений оперативнику. Но до полусмерти его никто не бил и тем более не трогал шокером», — настаивает Константин Акулич.

Напомним, Озерский городской суд по ходатайству следствия заключил под стражу двух сотрудников ОМВД города. Оперативникам Аминову и Кучугулову предъявлены обвинения по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ и части 1 статьи 309 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств и принуждение к даче ложных показаний»). Заседание об избрании меры пресечения проходило в закрытом режиме.

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