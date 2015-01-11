В Озерске продолжается работа по обеспечению жильём детей-сирот

27 сентября глава округа Евгений Щербаков вручил ключи от квартиры Алексею и Ольге Побережным. Глава семейства получил жильё в рамках реализации муниципальной программы по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Евгений Щербаков поздравил супружескую пару с получением собственного жилья:

– От всей души поздравляю. Живите долго и счастливо, чтобы в вашей семье всегда царили мир и согласие. Хочу пожелать вам долгих лет, крепкого здоровья и много любви.

Алексей и Ольга поблагодарили Евгения Щербакова и управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа за внимательное отношение и помощь в решении этой проблемы.

Начальник управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова поблагодарила Евгения Щербакова за совместную работу в решении этого значимого для округа социального вопроса и поздравила молодую чету:

– Алексей Сергеевич был воспитанником озерского детского дома, относился к данной социальной категории и с 2005 года стоял в очереди на получение жилья. Вопрос действительно решался долго. В мае 2017 года в рамках проведения методического дня, который проводился у нас в округе представителями министерства социальных отношений Челябинской области, он обозначил свою проблему на уровне области. В этом году министерство социальных отношений пошло навстречу данной категории жителей, и округу на приобретение жилья для детей-сирот была выделена беспрецедентная сумма – 11 млн рублей. Сегодня очень знаменательное событие, наш округ получил возможность реализовать права детей-сирот.

Начальник управления социальной защиты населения подчеркнула, что в 2015 году в округе не было приобретено ни одной квартиры, в 2016-м году удалось приобрести 4 квартиры, в этом году планируется приобрести четырнадцать квартир для детей-сирот. Три квартиры уже приобретены и сегодня состоялось вручение третьей квартиры. Для приобретения одиннадцати квартир управлением имущественных отношений администрации в настоящее время проводятся аукционные процедуры, и до конца года эти одиннадцать квартир должны быть переданы гражданам данной категории.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева