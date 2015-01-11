28 сентября — День работника атомной промышленности в России

День работника атомной промышленности учрежден Указом Президента РФ № 633 от 3 июня 2005 года «О дне работника атомной промышленности» и ежегодно отмечается 28 сентября.

Дата для праздника выбрана не случайно. Именно 28 сентября в 1942 году Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану» и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, эта дата по праву считается Днём рождения отечественной атомной энергетики.

Сегодня атомная отрасль России представляет собой мощный комплекс из более чем 350 предприятий и организаций, в которых занято свыше 250 тыс. человек. В структуре отрасли — четыре крупных научно-производственных комплекса: предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-исследовательские институты. Кроме того, после включения в состав Госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» сюда же можно включить самый мощный в мире ледокольный флот.

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 10 АЭС. Процент производимой на АЭС электроэнергии достигает 15-16%. В будущем (ориентировочно к 2030 году) планируется довести этот показатель до 25%, то есть, четверть вырабатываемой в стране электроэнергии будет произведена на АЭС.

Среди крупных российских АЭС — Балаковская АЭС, Калининская АЭС (самая близкая к Москве), Курская АЭС, Ленинградская АЭС, Нововоронежская АЭС и Смоленская АЭС. К тому же ведутся работы на различных энергоблоках Белоярской, Нововоронежской, Ленинградкой и Балтийской АЭС. На Балтийском судостроительном заводе идёт строительство первой плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов».

В современных условиях атомная промышленность по праву считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей отечественной экономики, развитию которой уделяется приоритетное государственное значение. Атомная отрасль способна выступить и локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит — и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, строительной индустрии и т.д.

За прошедшие десятилетия трудом нескольких поколений ученых, инженеров, высококвалифицированных специалистов в нашей стране была создана мощная производственно-технологическая база, которая сегодня служит надежному обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности России. А по уровню научно-технических разработок в области проектирования реакторов, ядерного топлива и опыту эксплуатации АЭС российская атомная отрасль является одной из передовых в мире.

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Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днем работника атомной промышленности!

Отмечая наш профессиональный праздник, мы как всегда подводим итоги нашей работы, оцениваем наши достижения. В этом году нам вновь есть чем гордиться!

На сто процентов выполнен гособоронзаказ. Выработка электроэнергии на АЭС планируется на рекордном уровне – более 200 млрд кВтч. Примерно столько вырабатывали АЭС всего Советского Союза! В этом году в стране мы вводим в строй сразу два новых энергоблока – на Ленинградской и Ростовской АЭС. Продолжается строительство атомных ледоколов: успешно строится атомоход «Арктика», 22 сентября спущен на воду второй ледокол новой серии – «Сибирь». Вступил в решающую фазу новый масштабный экологический проект: в Мурманской области начался вывоз отработавшего корабельного ядерного топлива из губы Андреева. Первая тысяча ТВС уже доставлена на ПО «Маяк» для переработки.

Успешно идет реализация наших зарубежных проектов: в Китае завершается физический пуск 3-го энергоблока Тяньваньской АЭС, в Турции начались работы на стройплощадке АЭС «Аккую», до конца года выйдем на «первый бетон» в Бангладеш, в Индии подписан полный пакет документов на блоки 5 и 6 АЭС «Куданкулам». А всего, на разных стадиях, мы ведём работу по созданию 34 энергоблоков в 12 странах мира. Это в разы больше, чем у ближайших конкурентов!

Впереди у нас новые вызовы: работа по созданию двухкомпонентной атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла; проекты, связанные с цифровизацией экономики, развитием ядерной медицины, ветроэнергетики, новых неядерных продуктов. Уверены, мы достойно справимся с этими задачами, ведь российские атомщики всегда преданы своему делу и стремятся к новым высотам!

Дорогие друзья! От всей души благодарим вас за проделанную работу, профессионализм и самоотверженность! Желаем вам мира, здоровья, семейного благополучия и успешной реализации намеченных планов! С праздником!

Алексей Лихачёв, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

Игорь Фомичёв, председатель Российского профессионального союза работников

атомной энергетики и промышленности

Владимир Огнёв, председатель Совета Межрегионального общественного движения ветеранов

атомной энергетики и промышленности

Уважаемые ветераны и работники Производственного объединения «Маяк»!

Примите самые теплые и искренние поздравления с нашим профессиональным праздником –

Днем работника атомной промышленности!

Российский атомный комплекс создавался несколькими поколениями людей, бесконечно преданных своему делу. Этот праздник – признание заслуг тех, кто за несколько послевоенных лет создал принципиально новую отрасль промышленности, выстроил надежный ядерный щит, а затем поставил энергию атома на службу миру и созиданию.

Атомная промышленность по праву относится к числу наиболее перспективных отраслей российской экономики.

Здесь трудятся замечательные специалисты, внедряются самые современные технологии, решаются важные задачи как в области мирного использования атома, так и в обеспечении национальной безопасности.

Сегодня, несмотря на сложную внешнеполитическую и внутреннюю экономическую обстановку в России, воплощаются в жизнь масштабные проекты по развитию ядерного оружейного комплекса и внедрению прогрессивных технологий, что гарантирует безопасную и эффективную работу объектов атомной промышленности и укрепление обороноспособности всей страны.

От всей души благодарим вас за преданность делу, самоотверженный труд и постоянное стремление к новым высотам. Желаем добра, мира, благополучия и достатка в семье.

Здоровья вам и вашим близким!

Михаил Похлебаев, генеральный директор ПО «Маяк»,

депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Максим Чубенко, председатель профсоюзного комитета ПО «Маяк»

Геннадий Завгородний, председатель Совета ветеранов ПО «Маяк»

Уважаемые работники Производственного объединения «Маяк»!

Поздравляем вас с Днем работника атомной промышленности!

Ваши заслуги в обеспечении безопасности страны безусловны и неоспоримы. Ваш профессионализм позволяет не только сохранять уникальную культуру производства, но и развивать отрасль: здесь трудятся технические умы и талантливые специалисты. Ваши преданность делу, ответственность и мужество, с которым вы решаете поставленные перед вами задачи, говорят о том, что вам по праву доверено режимное предприятие.

Слова глубокого уважения и признательности хочется сказать ветеранам, которые создали надежный ядерный щит и передали новым поколениям свои знания, секреты мастерства, честное отношение к труду.

Отрадно отметить, что сегодня ФГУП «ПО «Маяк» принимает активное участие в решении вопросов, жизненно важных для Озерского городского округа. Примите слова благодарности за ваше ответственное отношение к родному ЗАТО, внимание к проблемам его жителей.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в реализации новых планов, добра и гармонии!

Евгений Щербаков, глава Озерского городского округа

Олег Костиков, председатель Собрания депутатов Озерского городского округа