Впервые отработавшее ядерное топливо транспортировано в новом контейнере ТУК-141О

АО ФЦЯРБ совместно с АО «Концерн Росэнергоатом» завершили «горячие испытания» контейнера нового поколения ТУК-141О на Балаковской атомной станции. 19 сентября с Балаковской АЭС впервые облученное топливо ВВЭР-1000 было успешно загружено и вывезено на ФГУП «ПО «Маяк» железнодорожным транспортом с применением нового технологического оборудования.

ТУК-141О (ТУК – транспортно-упаковочный комплект, состоящий из контейнера и специальной платформы для перевозки по железнодорожным путям), представленный АО ФЦЯРБ, призван заменить контейнеры ТК-13. ТУК-141О успешно прошёл сертификацию и готов к использованию на АЭС.

22 сентября сборки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в контейнере ТУК-141О были доставлены на радиохимический завод ПО «Маяк». Здесь продолжились «горячие испытания» нового технологического оборудования. 25 сентября контейнер ТУК-141О был перегружен на внутриобъектовый железнодорожный транспортёр и доставлен в цех 5 радиохимического завода. В перспективе ТУК нового поколения будет использоваться для транспортирования топлива реакторов ВВЭР-1000 с российских и зарубежных АЭС на ПО «Маяк».

«У любого, даже самого долгого процесса обязательно должен быть результат. Сегодняшнее событие – это результат процесса создания нового поколения контейнеров, – отметил Андрей Голиней, генеральный директор АО ФЦЯРБ. – Успешный вывоз ОЯТ в нашем контейнере – это лучшее доказательство того, что новый контейнер безопасен, соответствует всем необходимым требованиям и может быть использован для замены текущего контейнерного парка. При этом контейнер ТУК-141О более технологичен и обладает большей вместимостью, чем его до сих пор эксплуатирующийся предшественник. Фактически, внедряя этот контейнер, мы поднимаемся на новую эволюционную ступень технологического развития при перевозках ядерных материалов: более современную, безопасную и экономически выгодную».

– Контейнеры предыдущего поколения – это проект разработки 80-х годов прошлого века. За прошедшее время и в мире, и в России изменились требования к контейнерам по перевозке ОЯТ, – отметил Анатолий Зубков, генеральный конструктор ТУК-141О. – В связи с этим возникла необходимость перейти на более совершенные конструкции, отвечающие современным международным и российским нормам и правилам транспортировки отработавшего ядерного топлива. У контейнера ТУК-141О по сравнению с предшественником увеличена ёмкость: 18 вместо 12 отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС). Это значительно сокращает время планово-предупредительного ремонта (ППР) на блоке АЭС. Все этапы на «Маяке» по работе с ТУК-141О прошли без замечаний.

По словам Николая Шахова, начальника участка комплектации ядерных материалов ПО «Маяк», контейнеры нового и предыдущего поколений отличаются друг от друга только конструктивно. Технологическая схема разгрузки контейнеров на «Маяке» отработана, и весь процесс с ТУК-141О не вызвал трудностей. Для перемещения контейнеров внутри радиохимического завода на предприятии был специально изготовлен железнодорожный транспортёр с гидравлическим механизмом кантования.

26 сентября после проведения необходимых технологических операций была произведена выгрузка ОТВС из нового контейнера в бассейн-хранилище цеха. После определённой регламентом выдержки ОЯТ будет переработано на радиохимическом заводе ПО «Маяк».

Реакторы ВВЭР-1000 различных модификаций эксплуатируются на 35 энергоблоках АЭС. Сегодня в нашей стране на Горно-химическом комбинате накоплено более 6,3 тысячи тонн ОЯТ реакторов ВВЭР-1000. Ежегодно на АЭС России образуется ещё более 200 тонн ОЯТ такого типа. Сегодня мощности предприятия позволяют перерабатывать до 400 тонн в год отработавшего ядерного топлива различных видов. ТУК нового поколения позволит атомным станциям и ПО «Маяк» существенно экономить время на операциях по обращению с топливом, гарантировать безопасное состояние находящегося внутри контейнера ОЯТ в любых условиях эксплуатации, а также значительно повысить уровень радиационной и экологической безопасности.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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