Алиби не помогло. Полицейских, обвиняемых в пытках арестанта в Озерске, оставили в СИЗО

Челябинский облсуд в четверг, 28 сентября, оставил без изменения решение городского суда Озерска об аресте двух бывших оперативников местного отдела полиции, обвиняемых в избиении задержанного, передает корреспондент Znak.com.

Обвиняемые участвовали в заседании посредством видеоконференцсвязи из СИЗО Златоуста. Оба экс-полицейских заявили о непричастности к преступлению.

Причем один из них, Владик Кучугулов, и вовсе утверждал, что в момент вменяемого ему деяния находился в полутора километрах от места совершения предполагаемого преступления — был дома с семьёй.

«Следствие говорит, что преступление совершалось в период с 19 часов 30 июля до 8 часов 31 июля, — сказал Владик Кучугулов. — Но это был мой выходной, мне никто не звонил, что подтверждает детализация. На работе меня не было, там тоже везде есть камеры. В 7:40 утра, а обвиняемый говорит, что его били с 6 до 8 утра, я вышел из дома с семьёй и вызвал такси, мы завезли ребёнка в садик и только потом я поехал на работу. Хочу добавить, что я знаком с потерпевшим, ранее он неоднократно задерживался нами, в том числе за грабежи. Логично, что у него ко мне крайне негативное отношение. Прошу суд избрать мне домашний арест, так как у меня жена в декрете, есть кредиты. Если бы я был дома, она смогла бы выйти на работу».

«Я считаю, что обвинение предъявлено незаконно, следствие основывается на показаниях ранее неоднократно судимого человека, — заявил в свою защиту Максим Аминов. — В отношении этого человека возбуждено дело о сопротивлении сотрудникам полиции, следователь не приобщил к материалам данные из ППС о том, что к потерпевшему применялась сила при сопротивлении во время задержания. Следователь безосновательно поверил ранее судимому человеку и нас закрыл. При этом Кучугулова вообще не было в отделе в то время».

Об этом же в обоснование жалобы заявил и адвокат фигурантов дела Константин Акулич, попросив отменить меру пресечения или изменить её на домашний арест, заверив суд, что обвиняемые привязаны к семье, ранее не судимы.

При этом по ходатайству защиты к жалобе об аресте Владика Кучугулова приобщили жалобы на действия следователя СК Ивана Хабалкина, направленные руководителю СКР Денису Чернятьеву, и протоколы опроса его родных. К жалобе Аминова обращение в СК суд приобщить отказался, но принял заявление от матери Аминова о том, что она сможет предоставить ему жилье на случай домашнего ареста.

Прокурор просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, уточнив, что 13 сентября потерпевший на допросе заявил, что не только Балаев и Кучугулов, но и другие сотрудники полиции неоднократно угрожали ему, говорили: «Ты не знаешь, как в Озёрске люди теряются».

«Полагаю, что заключение под стражу будет являться единственно возможной мерой пресечения, — отметила при рассмотрении жалобы Максима Аминова прокурор Людмила Украинская. — Следствие говорит о том, что через непродолжительное время после возбуждения дела о превышении полномочий Аминов предпринял попытки давления на потерпевшего с целью изменения последним показаний. В связи с этим было возбуждено дело по статье 309 УК РФ».

В ответ на это адвокат возразил, что гособвинитель говорит о виновности Аминова, хотя этот вопрос будет рассматриваться в суде, а сейчас говорить об этом неправильно.

В результате суд счёл, что экс-оперативники полиции должны находиться в изоляторе, откуда не смогут препятствовать ходу расследования уголовного дела.

Жена 25-летнего Владика Кучугулова, услышав решение суда, заплакала в голос.

Постановление вступило в силу. В СИЗО бывшие полицейские пробудут минимум до 13 ноября.

Напомним, Озерский городской суд по ходатайству следствия заключил под стражу двух сотрудников ОМВД города. Оперативникам Максиму Аминову и Владику Кучугулову предъявлены обвинения по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ и части 1 статьи 309 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств и принуждение к даче ложных показаний»).

По мнению Константина Акулича, в деле есть существенные противоречия и нестыковки. Так, на теле потерпевшего нашли термотравмы — предположительно, от ударов электрошокером, как утверждает следствие. Но парные ожоги находятся на расстоянии одного сантиметра друг от друга, а у изъятых спецсредств (всего изъято три электрошокера — все, какие нашли в дежурной части и у родственников одного из обвиняемых) расстояние между электродами около трех сантиметров. Кроме того, юрист провел своеобразный эксперимент, ударив себя шокером — никаких следов на теле в результате не осталось.

Интересен и тот факт, что преступление, по версии следствия, было совершено в самом конце июня, а задержали оперативников более чем через месяц — в середине сентября.

«Мы хотим справедливости. Я подготовил две жалобы на действия следствия, которое перед задержанием пошло на провокацию, отправив моих доверителей беседовать к потерпевшему с той целью, чтобы он изменил свои первые показания. Беседу записали, оперов задержали. Они пошли, поверив сотруднику СК, надеясь избежать несправедливого обвинения. Лишь один из оперов применял к потерпевшему физическую силу, но это было в рамках его полномочий, так как задержанный оказывал сопротивление сначала сотрудникам ППС, а потом при даче объяснений оперативнику. Но до полусмерти его никто не бил и тем более не трогал шокером», — настаивает Константин Акулич.

Следственный комитет до сих пор официально никак не прокомментировал задержание силовиков.

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