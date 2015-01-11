В Кадастровой палате обсудили вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления Челябинской области

В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области совместно с региональным управлением Росреестра прошло совещание с органами местного самоуправления. В рамках мероприятия удалось обсудить актуальные вопросы, касающиеся взаимодействия органов местного самоуправления Челябинской области с Росреестром.

Заместитель директора Альфия Янбердина представила собравшимся информацию о достижении показателей «дорожной карты» по внедрению на территории Челябинской области целевой модели по постановке на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества.

«На территории региона, по состоянию на 1 сентября 2017 года, из 16 целевых показателей достигнуты значения по 13 показателям, что составляет 81 %. Таким образом, остаются не достигнутыми 3 целевых показателя: во-первых, доля протяженности границ между субъектами РФ, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, во-вторых, доля населенных пунктов субъекта, сведения о границах которых внесены в реестр недвижимости, и последнее, в-третьих, количество земельных участков в реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями действующего законодательства» - сообщила Альфия Расулевна.

Далее, заместитель начальника отдела обеспечения учетно-регистрационных действий № 1 Людмила Гайнутдинова ознакомила собравшихся с порядком предоставления органами местного самоуправления заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета в электронном виде, а также разобрала типичные ошибки, допускаемые при направлении таких документов.

Людмила Николаевна также озвучила порядок предоставления сведений по запросам органа регистрации прав, направленных посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, и разобрала типовые ошибки.

Еще одним из основных вопросов совещания стал вопрос проведения

органами местного самоуправления совместно с Кадастровой палатой по Челябинской области мероприятий по снятию с кадастрового учета земельных участков, поставленных на учет до 1 марта 2008 года и не имеющих сведений о правообладателях. В настоящее время Управление Росреестра по Челябинской области, региональная Кадастровая палата совместно с органами местного самоуправления проверяют наличие правоустанавливающих документов на такие земельные участки.

Начальник отдела нормализации баз данных Юлия Трошина сообщила, что в мае текущего года Кадастровой палатой были направлены запросы в органы местного самоуправления Челябинской области в отношении 317 тысяч земельных участков. Администрации должны были в течение трех месяцев проанализировать документы на указанные земельные участки, имеющиеся в их распоряжении. Но в настоящий момент представлена информация только в отношении 87 тысяч земельных участков, что составляет 28 %. В завершение выступления, органам местного самоуправления были даны рекомендации о необходимости направления данных о запрошенных земельных участках в самые короткие сроки.

Участники совещания обсудили также вопрос по внесению в реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон. Специалистами Кадастровой палаты было отмечено, что на территории Челябинской области утверждены 5 067 территориальных зон. Вместе с тем, по состоянию на 1 сентября текущего года, в реестре недвижимости содержатся сведения о границах всего лишь 8 территориальных зон.

Таким образом, в рамках мероприятия работникам Кадастровой палаты по Челябинской области, регионального Управления Росреестра и представителям органов местного самоуправления удалось обсудить множество текущих вопросов, а также разобрать конкретные проблемные ситуации, касающиеся сферы государственного кадастрового учета и регистрации прав объектов недвижимости.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-kadastrovoy-palate-obsudili-voprosy-vzaimodeystviya-s-organami-mestnogo-samoupravleniya