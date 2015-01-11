На Южном Урале отметят всемирный день сердца

29 сентября в Челябинской области пройдут профилактические акции, приуроченные к всемирному дню сердца. Жители региона смогут пройти необходимые обследования, посетить лекции и уроки здоровья, сообщает министерство здравоохранения.

К проведению дня сердца присоединятся все муниципальные образования региона. В пятницу на базе медицинских учреждений пройдут дни открытых дверей, акции по обучению измерению уровня артериального давления, а также специализированные лекции в школах пациента.

Завтра в Челябинске на площадке ДЦ «Импульс» откроется интерактивная площадка «Кардиодесант». Посетители смогут получить консультации терапевта, эндокринолога, невролога, кардиолога, сделать ЭКГ, пройти вакцинацию от гриппа и узнать уровень сахара в крови. Мероприятие будет проходить с 11.00 до 17.00 по адресу: ул. 50-летия ВЛКСМ, 16. В Магнитогорске в этот день будет работать «Телефон здоровья»: позвонив по номеру 8(3519) 26-43-52, все желающие смогут получить консультации специалистов (звонки принимаются с 9.00 до 15.00).

«Основной задачей проведения всемирного дня сердца является привлечение внимания общественности к здоровью и коррекция образа жизни. Ведь основные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему зависят от поведения человека: курение, потребление алкоголя, нерациональное питание, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни, стрессы, отсутствие контроля за уровнем холестерина, а также артериальная гипертония», – отметила главный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева.

По оценкам специалистов, сердечно-сосудистые заболевания являются лидирующей причиной смертности в мире. В Челябинской области за последние годы произошло снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения, но общая заболеваемость ими в течение многих лет остается высокой и имеет тенденцию к росту. По итогам 2016 года в Челябинской области было зарегистрировано 645,4 тысяч человек с такими заболеваниями, что на 63 тысячи случаев больше, чем в 2014 году.

Нужно отметить, что за счет регулярного прохождения южноуральцами диспансеризации и профосмотров, за последние три года увеличился процент впервые выявленных больных с болезнями системы кровообращения, своевременно взятых на диспансерный учет (в 2016 году – 61,8%, в то время как в 2014-м – 43,1%) и процент больных, взятых на диспансерное наблюдение (2016 год – 61,2%, 2014 год – 51%).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-otmetyat-vsemirnyy-den-serdca-41037