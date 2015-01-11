Осенние выходные по-уральски

Наступила пятница, а это значит, что мы предлагаем вашему вниманию самую настоящую уральскую афишу на все выходные!

Озёрск:

29 сентября. ДК «Маяк». 17-00. Памятный вечер, посвященный 60-летию со дня радиационной аварии на ПО «Маяк».

Территория Озёрского городского округа:

30.09 и 01.10: V этап чемпионата Челябинской области по авторалли «Тур – 2017 – осень»

П.Татыш:

1 октября

ДК им.Пушкина, 17-00, праздничный концерт «Музыкальный калейдоскоп»

Кыштым, Слюдорудник:

30 сентября и 1 октября, 12-00. Слюдорудник приглашает на традиционные старты по спортивному ориентированию — «Горячая десятка» и «Горный король». Соревнования проводятся между сборными командами городов Уральского региона.

30 сентября, 12-00

Фестиваль традиционной культуры посёлков «Завалинка». Съедутся представители шести посёлков Кыштымского городского округа и гости из Сосновского района. На просторной поляне спортивно-туристического центра «Провинция» развернётся выставка декоративно-прикладного творчества, здесь же разместятся красочно оформленные станы посёлков.

Челябинск:

До 29 декабря

Музей ХК «Трактор». С 10 до 19-00. Экспозиция полностью посвящена прошлому сезону и «Трактору» нынешнего образца. Представлены множество красочных фотографий, Кубок континента, личные вещи Евгения Кузнецова и Евгения Катичева. Интересным дополнением экспозиции стали гипсовые отпечатки рук всех хоккеистов нынешней команды.

30 сентября, 14-00. Парк Никольская роща. 30 сентября в 14-00 в Никольской Роще пройдет реконструкция по событиям Великой Отечественной войны «Бои 152-ой стрелковой дивизии. Восточная Пруссия, 1944». В Челябинск приедет более 120 военных реконструкторов. Техника SD 222, БА-64, мотоциклы, ГАЗ АА, также ожидается участие танков Т-34 и ИСУ 152 ("Зверобой").

На реконструкции будет воссоздаваться Гумбиннен - Гольдапская операция, прошедшая в Восточной Пруссии в 16-30 октября 1944 года, в которой участвовала 152-ая стрелковая дивизия, сформированная в Уральском округе.

30 сентября, 9-00. Площадь у памятника Курчатову. В этот день челябинцы забудут о том, что они суровые жители Урала и на одно утро превратятся в героев любимых фильмов, мультиков, звёзд эстрады, чтобы провести этот день в кругу любимых друзей, семей, коллег на самом тёплом, ярком и душевном забеге «LOVE CARNIVAL»!

1 октября, 8-00. Муниципальная лыжная база. День ходьбы. Основная цель мероприятия - популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой желающий.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы — 2017 нужно заранее пройти регистрацию на сайте, здесь же можно найти адреса мест проведения Дня ходьбы в регионах и время старта.

Екатеринбург:

29 сентября (до 30 ноября). Литературная жизнь Урала XIX века. «Кабинет литературы для хипстеров». Пора узнать классиков не только в лицо, но и в бороду! Выставка проходит в игровой форме и подходит школьникам, бывшим школьникам, хипстерам и всем, кто хотел похулиганить на уроках литературы, но так и не решился пририсовать бороду классику!

Все выходные. Музей природы Урала. Выставка «Кабинет редкостей». Основную часть коллекции Музея природы Урала составляют картины-барельефы Франца Шиллингера, австрийца, который долгое время работал в Нижнем Новгороде и создавал там свои шедевры. На его картинах изображены настоящие чудеса природы, а совы, куличики, пустельга, кажется, вот-вот оживут и вылетят с полотна. Есть место в коллекции и крокодилу Коле, который стал самым большим крокодилом, выращенным в неволе, и прожил в зоопарке больше 60 лет. По соседству с ним в зале присутствуют и такие диковинки, как уткокрот, какало, киви и другие причудливые животные.

Все выходные. Музей природы Урала. Выставка «Возникновение и развитие Уральских гор». ыставка покорит количеством экспонатов и полнотой раскрытия темы появления и развития жизни на Земле, формирования Уральских гор и всего близлежащего региона.

1 октября. Детская филармония. 16-00. «Ритмы планеты». Культуру самого жаркого континента представят группы «Инквази» и «Энджи-Эм», которые исполнят национальные песни и танцы в сопровождении уникальных национальных музыкальных инструментов. Несомненно, будет и знаменитая пластика, энергия и драйв, которыми славятся африканские артисты.

Концерт пройдет в рамках культурных сезонов Южно-Африканской республики в России, а представлять нашу страну в этом концерте будет Джаз-хор Детской филармонии. В репертуаре Джаз-хора есть немало ярких номеров в стиле джазовой музыки: от классического джаза до негритянских спиричуэлсов и латиноамериканских мелодий.

Александра Лебедева