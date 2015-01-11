Осенние выходные по-уральски

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Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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| Новости » Культура » Афиша

Осенние выходные по-уральски

Наступила пятница, а это значит, что мы предлагаем вашему вниманию самую настоящую уральскую афишу на все выходные!

Осенние выходные по-уральски

Озёрск:

29 сентября. ДК «Маяк». 17-00. Памятный вечер, посвященный 60-летию со дня радиационной аварии на ПО «Маяк».

Осенние выходные по-уральски

Территория Озёрского городского округа:

30.09 и 01.10: V этап чемпионата Челябинской области по авторалли «Тур – 2017 – осень»

Осенние выходные по-уральски

П.Татыш:

1 октября

ДК им.Пушкина, 17-00, праздничный концерт «Музыкальный калейдоскоп»

Осенние выходные по-уральски

Кыштым, Слюдорудник:

30 сентября и 1 октября, 12-00. Слюдорудник приглашает на традиционные старты по спортивному ориентированию — «Горячая десятка» и «Горный король». Соревнования проводятся между сборными командами городов Уральского региона.

Осенние выходные по-уральски

30 сентября, 12-00

Фестиваль традиционной культуры посёлков «Завалинка». Съедутся представители шести посёлков Кыштымского городского округа и гости из Сосновского района. На просторной поляне спортивно-туристического центра «Провинция» развернётся выставка декоративно-прикладного творчества, здесь же разместятся красочно оформленные станы посёлков.

Осенние выходные по-уральски

Челябинск:

До 29 декабря

Музей ХК «Трактор». С 10 до 19-00. Экспозиция полностью посвящена прошлому сезону и «Трактору» нынешнего образца. Представлены множество красочных фотографий, Кубок континента, личные вещи Евгения Кузнецова и Евгения Катичева. Интересным дополнением экспозиции стали гипсовые отпечатки рук всех хоккеистов нынешней команды.

Осенние выходные по-уральски

30 сентября, 14-00. Парк Никольская роща. 30 сентября в 14-00 в Никольской Роще пройдет реконструкция по событиям Великой Отечественной войны «Бои 152-ой стрелковой дивизии. Восточная Пруссия, 1944». В Челябинск приедет более 120 военных реконструкторов. Техника SD 222, БА-64, мотоциклы, ГАЗ АА, также ожидается участие танков Т-34 и ИСУ 152 ("Зверобой").

На реконструкции будет воссоздаваться Гумбиннен - Гольдапская операция, прошедшая в Восточной Пруссии в 16-30 октября 1944 года, в которой участвовала 152-ая стрелковая дивизия, сформированная в Уральском округе.

30 сентября, 9-00. Площадь у памятника Курчатову. В этот день челябинцы забудут о том, что они суровые жители Урала и на одно утро превратятся в героев любимых фильмов, мультиков, звёзд эстрады, чтобы провести этот день в кругу любимых друзей, семей, коллег на самом тёплом, ярком и душевном забеге «LOVE CARNIVAL»!

Осенние выходные по-уральски

1 октября, 8-00. Муниципальная лыжная база. День ходьбы. Основная цель мероприятия - популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Принять участие в мероприятиях Дня ходьбы может человек вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы справиться с ними мог любой желающий.

Чтобы стать участником Всероссийского дня ходьбы — 2017 нужно заранее пройти регистрацию на сайте, здесь же можно найти адреса мест проведения Дня ходьбы в регионах и время старта.

Осенние выходные по-уральски

Екатеринбург:

29 сентября (до 30 ноября). Литературная жизнь Урала XIX века. «Кабинет литературы для хипстеров». Пора узнать классиков не только в лицо, но и в бороду! Выставка проходит в игровой форме и подходит школьникам, бывшим школьникам, хипстерам и всем, кто хотел похулиганить на уроках литературы, но так и не решился пририсовать бороду классику!

Все выходные. Музей природы Урала. Выставка «Кабинет редкостей». Основную часть коллекции Музея природы Урала составляют картины-барельефы Франца Шиллингера, австрийца, который долгое время работал в Нижнем Новгороде и создавал там свои шедевры. На его картинах изображены настоящие чудеса природы, а совы, куличики, пустельга, кажется, вот-вот оживут и вылетят с полотна. Есть место в коллекции и крокодилу Коле, который стал самым большим крокодилом, выращенным в неволе, и прожил в зоопарке больше 60 лет. По соседству с ним в зале присутствуют и такие диковинки, как уткокрот, какало, киви и другие причудливые животные.

Осенние выходные по-уральски

Все выходные. Музей природы Урала. Выставка «Возникновение и развитие Уральских гор». ыставка покорит количеством экспонатов и полнотой раскрытия темы появления и развития жизни на Земле, формирования Уральских гор и всего близлежащего региона.

Осенние выходные по-уральски

1 октября. Детская филармония. 16-00. «Ритмы планеты». Культуру самого жаркого континента представят группы «Инквази» и «Энджи-Эм», которые исполнят национальные песни и танцы в сопровождении уникальных национальных музыкальных инструментов. Несомненно, будет и знаменитая пластика, энергия и драйв, которыми славятся африканские артисты.

Концерт пройдет в рамках культурных сезонов Южно-Африканской республики в России, а представлять нашу страну в этом концерте будет Джаз-хор Детской филармонии. В репертуаре Джаз-хора есть немало ярких номеров в стиле джазовой музыки: от классического джаза до негритянских спиричуэлсов и латиноамериканских мелодий.

Осенние выходные по-уральски

 Александра Лебедева

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