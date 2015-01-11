Всероссийский день приема родителей

Уважаемые родители детей дошкольного возраста!
02 октября 2017 года в депутатском центре местного отделения партии «Единая Россия» (информационный центр ПО «Маяк», пр. Ленина, 32а) состоится прием родителей по вопросам дошкольного образования.
В рамках данного мероприятия вы сможете получить необходимые консультации, квалифицированную правовую помощь, оперативно решить возникающие вопросы и оценить качество дошкольного образования.
Записаться на прием можно по телефону: 3-34-18.
http://gorono-ozersk.ru
Ключевые теги: родители, дошкольники.
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