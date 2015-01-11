Танцуйте много!

Благодаря множеству популярных танцевальных телевизионных проектов мы знаем, что из себя представляет, например, стили «Модерн», «Хаус» или «Хип-хоп». Пожалуй, танцевальные студии сейчас находятся на волне всеобщего интереса, а их преподаватели стараются ездить на мастер-классы всех известных танцоров-профессионалов, чтобы привезти в Озёрск знания о последних тенденциях в мире танца.

Между тем, в прошлые выходные наш город посетил ТОПовый танцор Урала, победитель и призёр великого множества танцевальных баттлов, прошедший обучение в том числе и за границей, Святослав Пономарёв, или попросту Свят.

Свят провёл в Озёрске два дня и поделился со всеми желающими, от мала до велика, своим мастерством в области «Хип-хоп» направления.

Мы встретились с молодым (25 лет), но уже таким известным в профессиональных танцевальных кругах, Святославом и задали ему несколько интересующих нас вопросов.

- Свят, сколько ты уже «В танцах» и в каких стилях ты ас?

- Танцую вот уже 18 лет. Особое отношение у меня к т.н. «уличным» стилям, их очень много, всех, как говорится, и не перечислишь!

- А какие стили сейчас в тренде?

- Ой, так сразу и не скажешь. Их очень много развелось, много популярных. Очень много народу танцует т.н. «классику», тенденции возвращаются.

- А отличается танцевальная мода в России от европейской или американской?

- Очень отличается! Но прежде всего тем, что там люди более свободно себя чувствуют, раскрепощены, без комплексов. В нашей стране у людей такой менталитет: все зажаты, «деревяненькие». Но при этом «наши» более креативны.

- Действительно ли телевизионные проекты дают танцорам дорогу в жизнь? Или эти программы созданы для других целей?

- Они дают известность на какой-то промежуток времени. На самом деле очень и очень небольшой – полгода максимум. Эти проекты не для настоящих танцоров. Потому что если ты умеешь танцевать, тебе не нужны все эти кастинги, тебе не нужна ТАКАЯ популярность.

- Можно ли заработать, танцуя? И еще, как на твоё увлечение отреагировали родные, ведь, например, от тех же пап можно часто услышать недоуменный вопрос: «А зачем моему сыну танцы?»

- Это, пожалуй, самый распространенный вопрос, мне его часто задают. Отвечаю: можно. Нужно действительно хотеть танцевать, заниматься, посвящать этому много времени.

Насчёт моего увлечения... Я жил на Уралмаше в Екатеринбурге, этот район населяют, скажем так, непростые люди. Все знали, что я танцую, в свой адрес я ни разу ничего обидного не слышал, меня уважали.

Моя семья меня очень поддерживает. Я сам выбрал танцы. Я перепробовал много всего: и айкидо, каратэ, но понял, что это не моё.

- Что бы хотел сказать в качестве напутствия своим ученикам и тем, кто занимается танцами?

- Занимайтесь много! Очень много, чтобы был результат! Отдавайте всего себя любимому делу. А родителям будущих танцоров я бы хотел посоветовать внимательно следить за тем, что нравится их детям, помогать, направлять энергию в нужное русло. Потому что можно просто сломать жизнь ребёнку, если не обращать внимания на его желания.

Александра Лебедева