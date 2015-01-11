Стартует турнир по шахматам на Кубок Озерского городского округа

Уважаемые любители шахмат!

04 октября 2017 года (среда) в городском шахматном клубе (пр.К.Маркса д.2, т.7-97-68) начинается турнир по шахматам на Кубок Озерского городского округа.

Регистрация участников в 18-00. Первый тур 18.30.

Игровые дни – среда 18.30, воскресенье 11.00.

Турнир проводится по олимпийской системе с выбыванием. Участники играют три партии по 15 минут каждому участнику. Если счет равный, играют блиц 5 минут каждому участнику 3 партии. Если победитель не выявлен, в следующий круг выходит тот, кто больше играл черными фигурами.

Приглашаем всех желающих принять участие!

Шахматная Федерация Озёрского ГО