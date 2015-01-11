Общественный совет Управления Росреестра проинформирован о ходе выполнения «дорожных карт»

В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области прошло очередное заседание Общественного совета.

До членов Общественного совета доведена информация по реализации двух «дорожных карт», которые входят в зону ответственности Управления Росреестра. В рамках работы Общественного совета по этим вопросам выступила заместитель начальника отдела организации, мониторинга и контроля Управления Ольга Мосина. Её доклад был посвящен исполнению плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».

Стоит отметить, что на сегодняшний день все показатели вышеупомянутой целевой модели по регистрации прав на территории Челябинской области полностью достигнуты.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/obshchestvennyy-sovet-upravleniya-rosreestra-proinformirovan-o-hode-vypolneniya-dorozhnyh