Челябинцы сообщают о массовых авариях из-за гололеда

Накануне вечером в Челябинске образовался устойчивый снежный покров и наледь, что спровоцировало множество аварий. Автомобилисты оказались не готовы к таким резким переменам погодных условий. Очевидцы сообщают о нескольких массовых авариях в разных районах города, участниками которых стали десятки машин в каждой. Негласно 1 октября окрестили Днем жестянщика.



Авария на проспекте Ленина около бизнес-дома «Спиридонов». Авария на Ворошилова, как ехать с Молодогвардейцев. ДТП с участием 13 машин на Копейском шоссе в сторону Копейска на мосту! — сообщают пользователи сообщества «Регион-74».



Также жители города сообщают о крупной аварии возле главного корпуса Челябинского государственного университета предположительно вследствие гололеда. Сейчас устанавливается, есть ли пострадавшие.



Омтеим, что сегодня, 2 октября, по данным Челябинского гидрометцентра, в городе сохраняются отрицательные температуры.

Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/mnogo-mnogo-avariy-1-oct/