1 октября исполнилось 2 года Центру Тестирования ВФСК ГТО Озерского городского округа

В 2016-2017 г.г. к выполнению тестов ГТО приступило более 2500 жителей.

За этот период проделано много работы:

- прием тестовых испытаний у жителей ОГО,

- участие в городских и областных фестивалях,

- вручение знаков отличия!

Кстати, вручено было 299 знаков отличия: 170 золотых, 94 серебряных и 35 бронзовых!

От всей души, поздравляем коллектив Центра тестирования города Озерска со второй годовщиной!

Предлагаем вспомнить, как это было!

Открытие ЦТ ГТО 1 октября 2015 года.

ЦТ ВФСК ГТО Озерского городского округа