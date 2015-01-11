1 октября исполнилось 2 года Центру Тестирования ВФСК ГТО Озерского городского округа

В 2016-2017 г.г. к выполнению тестов ГТО приступило более 2500 жителей.
За этот период проделано много работы:
- прием тестовых испытаний у жителей ОГО,
- участие в городских и областных фестивалях,
- вручение знаков отличия!
Кстати, вручено было 299 знаков отличия: 170 золотых, 94 серебряных и 35 бронзовых!
От всей души, поздравляем коллектив Центра тестирования города Озерска со второй годовщиной!
Предлагаем вспомнить, как это было!
Открытие ЦТ ГТО 1 октября 2015 года.
ЦТ ВФСК ГТО Озерского городского округа