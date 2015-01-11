Юные озерчане — на пьедестале почёта

С 28 по 30 сентября 2017 года в городе Южноуральске проходил областной турнир по боксу «Первая перчатка», среди юношей 2003-2004 г.р. на приз Главы Южноуральского городского округа. В этом турнире приняли участие спортсмены со всей Челябинской области и Казахстана. По итогам соревнований Озерские ребята получили три медали. Первое место у Шепелева Артема (38,5 кг), второе – у Ларионова Никиты (50 кг), третье место у Короткова Виталия (54 кг). Тренируется спортсмены под руководством тренеров Никулина Дмитрия, Жигмонта Александра и Кравчука Антона. Федерация бокса выражает огромную благодарность за помощь и участие в поездке на эти соревнование Дмитрию Шепелеву, Олегу Медведеву, Константину Короткову и Наталье Коротковой.

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