Праздник вдохновенных музыкантов и одаренных слушателей

1 октября ежегодно во всем мире отмечается Международный день музыки, который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО для обмена опытом между культурами разных стран и распространения музыкального искусства. Впервые День музыки отмечался 1 октября 1975 года. В России Международный день музыки празднуется с 1996 года, когда исполнилось 90 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича — одного из инициаторов учреждения праздника, который говорил, что «музыка открывает человеку новые миры и выполняет благородную миссию объединения людей».

В этот день в России проходят различные музыкальные мероприятия. В Доме Культуры «Энергетик» в Международный день музыки состоялся концерт учащихся и педагогов Детской школы искусств и коллективов ДК.

В концертной программе прозвучала музыка разных периодов, жанров и направлений – от барокко до современности. На сцене ДК выступили учащиеся и педагоги школы, выпускники разных лет, приехавшие на праздник из разных городов России. Хореографические коллективы ДК представили композиции в классической манере, а в фойе встречала зрителей экспозиция работ юных художников ДШИ на тему «Музыка и музыканты»

Истинное удовольствие, светлые эмоции и массу вдохновения получили все, кто искренне любит и почитает музыку. Надеемся, что такие концерты станут радовать наших зрителей в этот праздничный день каждый год.

Юлия Волевач