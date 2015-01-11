В Челябинском городском бору состоялся субботник в рамках акции «Зеленая Россия»

На территории Челябинского городского бора, в районе областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн, в рамках всероссийской акции «Зеленая Россия» состоялся субботник, сообщает пресс-служба главного управления лесами Челябинской области.

Участниками мероприятия стали представители главного управления лесами Челябинской области, Шершневского лесничества, челябинское отделения КПРФ, областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, а также учащиеся школьных лесничеств «Зов природы», «ЛесОК» и их руководители.

Перед началом субботника директор Челябинского музея леса Николай Арапов провел с участниками акции экскурсию и беседу о флоре и фауне лесов Южного Урала. Далее собравшиеся произвели очистку городского бора от бытового мусора.

Отметим, ранее мероприятия акции «Зеленая Россия» состоялись в Каштакском бору. Этот памятник природы уже давно находится под пристальным вниманием общественного движения «Соцгород» и его лидера, депутата Государственной Думы Андрея Барышева. В субботнике помимо общественников и волонтеров, активное участие приняли представители органов власти. Так, например, за лопату взялся начальник главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов. Его примеру последовали глава Металлургического района Сергей Кочетков и член экологического совета при губернаторе Челябинской области, руководитель фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Добавим, всероссийскую акцию «Зеленая Россия» поддерживают все лесничества региона, организуя субботники на своих территориях.

Проведение подобных мероприятий является особенно актуальным в рамках проходящего в стране Года экологии.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskom-gorodskom-boru-sostoyalsya-subbotnik-v-ramkah-akcii-zelenaya-rossiya-41112