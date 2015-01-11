«Это фиаско, братан». Пробки на дорогах Челябинска достигли 10 баллов

Челябинск «пробил» отметку в 10 баллов по данным сервиса «Яндекс. Пробки» по состоянию на дорогах. Этой отметки город достиг после 9 часов утра, когда водители массово не смогли попасть на свои рабочие места вовремя. Многие водители спокойно восприняли происходящее, связав происходящее на дорогах с интернет-мемом о собаке Стиве, неудачно свалившейся с моста в реку.



Это фиаско, братан. — прокомментировал один из пользователей «Яндекс. Карты» 10-балльные пробки.



Напомним, накануне в МЧС проинформировали челябинцев о возможном катаклизме. Ведомство предупредило жителей региона о снеге, заморозках и гололеде, которые прогнозируют синоптики. К ним же добавится крепкий ветер, отдельные порывы которого будут достигать 14 метров в секунду.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/fiasko-bratan/