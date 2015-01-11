Челябинские автомобилисты предлагают друг другу чай и шаурму в пробках

Сегодня, 3 октября, автомобилисты Челябинска столкнулись с 9-балльными пробками. Десятки машин стоят на проспектах Ленина и Победы, Свердловском проспекте, на улицах Братьев Кашириных, Труда, Чичерина и прочих. В ответ на сложившуюся ситуацию автомобилисты объединяются и координируют свои действия, призывая друг друга вежливо и внимательно вести себя на дорогах. Кроме того, водители уже готовы выступить в роли экстренных ведомств и доставить горячую еду и питье.



Чай? Шаурма? — предлагают автомобилисты.



Напомним, 3 октября Челябинск встал в пробках из-за погодного катаклизма. Город окутал снегопад, также на дорогах образовалась наледь. Сервис «Яндекс. Пробки» сообщает, что дорожная ситуация оценивается как сложная, в городе отмечаются 9-балльные пробки. На многих ключевых перекрестках и проспектах фиксируются аварии. На данный момент, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», на улицах города прроизошло 26 аварий.



Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chay-shaurma-probki/