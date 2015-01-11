11 лет строгого режима и миллион компенсации

Судом установлено, что в ночь с 09 на 10 апреля 2017 года у магазина «Негоциант» по ул.Матросова, 26а, в г.Озерске Челябинской области, Мазекин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись малозначительным поводом, а именно конфликтом, который не относился к нему и произошел между его знакомым и Василием Т., решил вмешаться в указанный конфликт и причинить тяжкий вред здоровью Василию Т.

Мазекин, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение тяжкого вреда здоровью, проследовал вслед за Василием Т. и, грубо нарушая общественный порядок, проявляя явное неуважение к обществу и общепринятым нормам поведения, умышленно беспричинно применил значительную физическую силу, нанеся удары со значительной силой руками и ногами в область головы и туловища Василия Т. В результате полученных телесных повреждений Василий Т. через непродолжительное время скончался.

Действия Мазекина судом квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное из хулиганских побуждений.

При назначении подсудимому наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного уголовным законом к категории особо тяжких преступлений, обстоятельства его совершения, сведения о личности виновного (ранее судимого и неоднократно привлекавшегося к административной ответственности за нарушение общественного порядка, по месту проживания охарактеризованного отрицательно, не работающего, не женатого, детей не имеющего), наличие смягчающих наказание обстоятельств (признание подсудимым своей виновности, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие заболевания), а также отягчающего наказание обстоятельства (совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя), и назначил на основании ст.70 УК РФ (по совокупности с предыдущим приговором) ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с дополнительным видом наказания - ограничением свободы на срок 1 год.

Судом при вынесении приговора удовлетворены гражданские иски: с Мазекина Д. постановлено взыскать в пользу близких родственников потерпевшего компенсации морального вреда в общей сумме 1 000 000 руб., кроме того, расходы на погребение и судебные расходы на их представителя.

Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда