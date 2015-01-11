Вместо телефона — обрывки картона

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 178 происшествий, возбуждено 19 уголовных дел, раскрыто 10.

28 сентября следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием телекоммуникационной сети интернет по ч. 2 ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В конце сентября полицию Озерска обратился местный житель с заявлением о том, что он стал жертвой мошенников. Мужчина в сети Интернет заказал сотовый телефон стоимостью 11000 рублей. Получив товар на почте, и оплатив его, потерпевший обнаружил в посылке вместо заказанного телефона обрывки картона.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данных преступлений.

Уважаемые граждане!

При заказе какого-либо товара в сети Интернет рекомендуем Вам обговорить с продавцом о включении дополнительной услуги при отправлении товара по почте – опись вложения. В этом случае к посылке с описью вложения прикладывается юридически значимое описание. Продавец на почте заполняет бланк, указывая все пересылаемые предметы, их количество и объявленную ценность.

Почтовое отправление с описью вложения можно при получении вскрыть в присутствии сотрудника Почты и сличить с описью. Если обнаружится, что отправление дошло до адресата не в полном объеме, сотрудник почтового отделения составит соответствующий акт, который будет отправлен в вышестоящую организацию для проведения расследования. По его окончании отправителю (или получателю) будет возмещена стоимость недостающих предметов.

Будьте бдительны и внимательны при совершении любых сделок купли-продажи через сеть Интернет!

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 7 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 15 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 21 выезд.

Было составлено 272 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 17 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 4 протокола;

- за мелкое хулиганство – 9 протоколов.

Осуществлено 3 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия, проведено 2 профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск