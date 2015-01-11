Солист Баварского балета выступит на челябинской сцене

Театр оперы и балета имени М. И. Глинки продолжает знакомить зрителей с ведущими именами российской и мировой сцены. В октябре южноуральцев ждет встреча с солистом Баварского государственного балета, лауреатом международных конкурсов Дмитрием Выскубенко, сообщает пресс-служба учреждения.

Обладатель престижных международных премий уже знаком челябинской публике. Дмитрий Выскубенко принял участие в гала-концерте IX международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». Хореографические композиции «Хочу танцевать» и «Грезы Икара» в его исполнении вызвали продолжительные овации в зале.

8 октября приглашенный солист продемонстрирует мастерство классического танца. Дмитрий исполнит партию принца Дезире в балете «Спящая красавица». Его партнершей по сцене станет новая солистка челябинской труппы Инга Карпова. Выпускница академии Русского балета имени А. Я. Вагановой дебютирует в образе прекрасной рринцессы Авроры.

«Во-первых, получилась очень красивая пара. Это немаловажный момент для зрителей. Во-вторых, если выражаться хореографическим языком, у солистов хорошая техника, – отметил директор театра оперы и балета имени М. И. Глинки Владимир Досаев. – Юрий Выскубенко представитель Баварского государственного балета, у него большой опыт выступлений на международных конкурсах. На Ингу Карпову у руководства балета большие планы в будущем, она довольно перспективная солистка. Надеемся, что зрителям понравится этот дуэт, конечно, спектакль в целом».

Для справки:

Дмитрий Выскубенко – стипендиат премии фонда Галины Улановой и Светланы Захаровой.

Лауреат международных конкурсов:

2014 г. - I премия и золотая медаль V Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира»

2014 г. - I премия и золотая медаль Международного конкурса артистов балета в Загребе

2015 г. - золотая медаль V Международного конкурса артистов балета «Asian Grand Prix» в Гонконге

2016 г. - I премия и золотая медаль VI Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира»

2016 г. - I премия и золотая медаль V Международного конкурса артистов балета в Стамбуле

2015 г. - премия «Sansha Grand Prize»

В 2011 г. Дмитрий снялся в главной роли в фильме «Мой папа - Барышников».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/solist-bavarskogo-baleta-vystupit-na-chelyabinskoy-scene-41129