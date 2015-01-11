В Златоусте состоялось совещание по развитию туризма в округе

Глава округа Вячеслав Жилин провел совещание, посвященное развитию туризма на территории округа и увеличению турпотока, сообщает пресс-служба администрации Златоуста.



В заседании приняли участие заместитель главы по стратегическому развитию и инвестициям Вера Гусева, вице-мэр по социальным вопросам Ольга Иванова, директор златоустовского Центра развития туризма Вера Пузикова, представители местного туристического и гостинично-ресторанного бизнеса.

Вера Пузикова доложила о работе, которая ведется Центром развития туризма с туроператорами и гостиницами Златоуста, рассказала, как осуществляется привлечение и информирование потенциальных гостей города.

«Центр развития туризма должен позиционироваться как информационный орган, где турист смог бы получить любые необходимые сведения об интересных объектах, маршрутах, гостиницах, предприятиях сервиса. Чтобы эта работа строилась эффективно, должно быть налажено сотрудничество и с местными организациями индустрии гостеприимства, и с турфирмами, и с центрами развития туризма других муниципалитетов», – подчеркнул Вячеслав Жилин.

Участники встречи обсудили различные аспекты взаимодействия, вопросы организации экскурсионных туров выходного дня, проведения интерактивных мероприятий для различных категорий туристов, создания туристической карты Златоуста с информацией о достопримечательностях города.

В конце совещания глава округа попросил присутствующих подготовить предложения по поводу выстраивания дальнейшей совместной работы, взяв за основу имеющийся опыт и изучив примеры других территорий.

«Есть интерес к Златоусту со стороны жителей соседних регионов, к нам едут любители спортивного, рекреационного, культурно-познавательного туризма. Центром развития туризма созданы варианты туристических маршрутов для разной аудитории, наработан определенный опыт, получены положительные оценки федеральных экспертов, в том числе в рамках всероссийских туристских конкурсов и премий. Потенциал у нашей территории хороший. Теперь необходимо выстроить эффективную практическую работу по увеличению туристического потока, повышению покупательского спроса на туристский продукт, который мы предлагаем», – резюмировал Вячеслав Жилин.

Напомним, ряд проектов в сфере спортивного, оздоровительного, образовательного туризма являются частью программы развития Златоуста как моногорода и находятся на контроле градоначальника. Работа ведется в рамках задач, поставленных губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Глава региона обозначил развитие туризма в числе приоритетных направлений, по его поручению в области продолжается формирование туристического кластера «Синегорье», куда входят сразу несколько златоустовских инвестпроектов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-zlatouste-sostoyalos-soveshchanie-po-razvitiyu-turizma-v-okruge-41127