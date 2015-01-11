Добить бактерию. В аптеках нельзя будет без рецепта купить антибиотики

Продажу антибиотиков в аптеках будут жестко контролировать. Как и применение их в сельском хозяйстве. Правительство утвердило федеральную стратегию по борьбе с привыканием микробов к антибиотикам до 2030 года. Основным разработчиком документа стал минздрав.

Проблема антимикробной резистентности (привыкания) актуальна не только для России, но и для всего мира.

По оценкам международных экспертов, она является причиной более 700 тысяч смертей ежегодно. К 2050 году эта цифра может увеличиться до 10 миллионов человек.

Еще в 2014 году Россия стала соавтором резолюции по глобальной стратегии противодействия антимикробной резистентности.

А сегодня, по словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, наша страна готовится предложить принципиально другой вектор развития борьбы с антимикробной резистентностью. "Мы получили очень хорошие данные на уровне доклинических исследований. Если они сейчас подтвердятся на уровне клинических исследований, то мы будем одними из первых в мире, кто предложит новую методику", - отметила глава минздрава.

Пока же в рамках утвержденной кабмином стратегии планируется ужесточить контроль за рецептурным отпуском антибиотиков в аптеках, оптимизировать назначения врачей, повысить осведомленность пациентов о тех лекарствах против бактерий, которые они покупают. Речь также идет и о снижении предельно допустимых уровней антибиотиков в продуктах.

В свою очередь Роспотребнадзор в течение трех лет разработает методики определения остаточного явления антибиотиков в продуктах питания и обучит специалистов из стран Евразийского союза современным методам их выявления в пищевой продукции. Как рассказали "Российской газете" в надзорном ведомстве, нормативы содержания антибиотиков в пище в России одни из самых жестких.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, допустимое содержание антибиотиков в мясе, птице и рыбе у нас значительно ниже, чем в странах Европы и в США. Так, если в странах Евросоюза допустимая норма содержания остатков антибиотиков в продуктах от 0,1 до 0,6 мг/кг, то у нас - не более 0,01 мг/кг.

Но, тем не менее, лекарственные вещества в продуктах питания присутствуют, и их не всегда удается обнаружить, так как, во-первых, нет четкой методики определения остаточных явлений антибактериальных средств, а, во-вторых, элементарно нет специалистов и лабораторий. Наводить порядок во всем этом теперь и будет Роспотребнадзор. Чаще всего остатки антибиотиков обнаруживаются в молоке и молочных продуктах (до 1,1 процента), реже всего - в продуктах детского питания (менее 0,1 процента).

Чем же опасны антибиотики, которые вводят сельхозживотным в целях профилактики и лечения, для человека?

По данным Роспотребнадзора, в нашей стране антибиотики используются для лечения и профилактики заболеваний у животных, птиц, рыб и пчел. Также их добавляют в корма для крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы.

Но, убивая микробы в кормах животных, эти препараты остаются в мясе, которое продается в наших магазинах. Люди употребляют мясо, рыбу и мед и тоже получают определенную дозу антибиотиков.

Помимо того, что эти препараты не слишком-то и полезны для здорового человека, вызывая аллергию, расстройства работы желудка и кишечника, они еще имеют свойство накапливаться в организме. И если вдруг человек заболеет и врач назначит сходные по составу препараты с теми, какие были в продуктах питания, они уже просто не подействуют на организм человека, лишив его, таким образом, одного из самых эффективных средств против инфекций.

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