Оперативная обстановка на 5 октября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня четверг 05 октября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была --3 град. С

• атмосферное давление 749 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 78 %

• ветра _нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 35-с 10 по20 п-ы, К.Маркса 2-8,9п-ы, Дзержинского 55-4п, К Маркса 4-9п с 8ч 30м до оконч

Монтажников 50-1к, Набережная 17,21,25,27,33,37,41,43

Иртяшская 3-1к, Калинина 3, Менделеева 23 с 9часов до оконч

с 9 до 13 часов

Луначарского 7, Гайдара 6 с 9 до 12 часов

2 В сетях электро-

снабжения

3 В сетях горячего водоснабжения Монтажников 50-1к, с 9 до окончания

Луначарского 7, Гайдара 6 с 9 до 12 час

Иртяшская 3-1к ,Калинина 3, Семашко 2, Менделеева 23 с 9 до 13 часов

Гайдара 32, Дзержинского 35-с 10 по20 п-ы, К.Маркса 2-8,9п-ы, Дзержинского 55-4п с 8ч 30м до оконч

Уважаемые озерчане!

07 и 14 октября с 09.00 ч. до 15.00ч. на площади им В.И. Ленина будет организована расширенная продажа сельскохозяйственной продукции «Золотая Осень – 2017».

Просьба к владельцам автотранспорта - убрать свои автомобили с площади на время проведения ярмарки.

К сведению жителей города!

Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до вашего сведения, что с 4 октября в связи с уменьшением светового дня отменены рейсы по специальным садовым маршрутам:

№ 26-28 на 18.30 в сад на 19.30 из сада,

№ 24-25 на 18.00 в сад на 19.00 из сада.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 46 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 77 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 05.10.2017 г.

3.1. Опасные явления: не прогнозируются.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

3.4 Природные ЧС: не прогнозируется

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область. Переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, в отдельных районах туманы, на дорогах гололедица, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, отдельные порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от 0º до минус 5º, в низинах до минус 8º, днем плюс 2-7º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, гололедных явлениях, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, налипание мокрого снега на провода.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _223_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru